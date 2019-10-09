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09 октября 2019, среда, 15:48 44
Политика 2019-10-09T15:53:29+03:00
Українські Новини
Количество управлений юстиции сократили

Количество управлений юстиции сократили

Кабинет Министров сократил количество управлений юстиции с 27 главных территориальных управлений до 8 межрегиональных.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Мы сегодня начали сокращение государственного аппарата в сфере юстиции. С 27 главных территориальных управлений мы сократили их количество до 8. Станет меньше начальников и больше толку", - сказал он.

По словам премьера, главная логика сокращений - повышение управляемости и уменьшение количества сотрудников для того, чтобы оптимизировать структуру Министерства юстиции.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, это оптимизирует структуру подразделений Минюста, их расходы, а также улучшит контроль за их работой и практику управления на межрегиональном уровне.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин в среду одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля, Харьковской - Алексея Кучера.

Тем временем Национальное агентство по предотвращению коррупции не считает конфликтом интересов голосование Дениса Малюськи в качестве депутата Верховной Рады за назначение самого себя министром юстиции.

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