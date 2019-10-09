Количество управлений юстиции сократили

Кабинет Министров сократил количество управлений юстиции с 27 главных территориальных управлений до 8 межрегиональных.\r\nОб этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.\r\n"Мы сегодня начали сокращение государственного аппарата в сфере юстиции. С 27 главных территориальных управлений мы сократили их количество до 8. Станет меньше начальников и больше толку", - сказал он.\r\nПо словам премьера, главная логика сокращений - повышение управляемости и уменьшение количества сотрудников для того, чтобы оптимизировать структуру Министерства юстиции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно сообщению пресс-службы правительства, это оптимизирует структуру подразделений Минюста, их расходы, а также улучшит контроль за их работой и практику управления на межрегиональном уровне.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин в среду одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля, Харьковской - Алексея Кучера.\r\nТем временем Национальное агентство по предотвращению коррупции не считает конфликтом интересов голосование Дениса Малюськи в качестве депутата Верховной Рады за назначение самого себя министром юстиции.