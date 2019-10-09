Из-за украинцев Эстония отказалась принимать беженцев

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что пока его партия входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов. Об этом он сказал на встрече глав МВД стран-членов ЕС в Люксембурге, где обсуждались вопросы миграционной политики, передает портал ERR.

Хельме сообщил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - считает министр внутренних дел.

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