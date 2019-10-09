Украинцы стали пить больше пива, но безалкогольного

Спрос на безалкогольное пиво растет во всем мире — все больше потребителей задумываются о своем здоровье, отказываются от алкоголя, но хотят пить пенное.

Последние несколько лет пивной рынок Украины стагнировал, поэтому рост продаж — хорошая новость для производителей. За шесть месяцев этого года рынок безалкогольного пива вырос на 5% по сравнению с январем-июнем прошлого года, при этом продажи с заводов выросли на 21%, подтверждает тенденцию маркетинг-директор AB InBev Efes Украина Анна Руденко.

"Темпы роста рынка безалкогольного пива опережают рынок алкогольного, которое также растет, но на 2,2%", — говорит она.

Артем Черный говорит, что рост продажи безалкогольного пива - это мировой тренд.

"В первую очередь, это связано с популяризацией здорового образа жизни. Безалкогольное пиво также является менее калорийным", — говорит Черный.

До недавнего времени внимание к этому сегменту было достаточно низким, признает Анна Руденко. По словам эксперта, до 2017 года в локально произведенном пиве уровень алкоголя составлял до 0,5%. Но с тех пор технологии улучшились, и производители смогли снизить содержание алкоголя, а качество стало выше.

"Мы производим безалкогольное пиво из обычного, сваренного по традиционной технологии. Используем мембранную фильтрацию — современный метод превращения обычного пива в безалкогольное, который позволяет сохранить все вкусовые характеристики. Этот метод дает возможность отделить молекулы этанола и получить безалкогольное пиво, абсолютно без ущерба его вкусу", — рассказывает генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко. Поскольку безалкогольное пиво, которое производится на современном оборудовании, по вкусовым качествам не уступает традиционному, его часто покупают водители, спортсмены и т. д, добавляет CEO компании Уманьпиво Игорь Кисиль.

Безалкогольное пиво пока пьет ограниченное количество потребителей. В Украине его доля в общем объеме рынка по итогам восьми месяцев составляет 1,8%, говорит Евгений Шевченко. Если сравнивать, к примеру, с Германией, то там безалкогольные сорта занимают более 7% пивного рынка. Зато предложение же в этом сегменте постоянно растет. Например, Carlsberg Ukraine представил Baltika № 0 со вкусом пшеничного солода, Уманьпиво возобновило производство Waissburg 0, AB InBev Efes Украина выпускает BUD Prohibition, импортирует Hoegaarden Radler Agrum и Hoegaarden Radler Lemon.

Мировой рынок безалкогольного пива продолжит развиваться вместе з трендом здорового образа жизни. Ожидается еще больше инноваций в данной категории, активная работа компаний-производителей, направленных на повышение качества и вкусовых характеристик продукции, говорит Артем Черный. По его словам, в Украине рынок обладает хорошим потенциалом для дальнейшего роста.

"Высокие акцизы на алкоголь в стране способствуют тому, что производство безалкогольного пива становится экономически более выгодным, чем алкогольного, несмотря на то, что технологически такое производство является более трудоемким. Ведь с безалкогольного напитка акциз не уплачивается вовсе", — говорит он. И добавляет, что конкуренция на украинском рынке пива, как безалкогольного, так и алкогольного, будет становиться все жестче: крупные производители выводят новые бренды, растет импорт, а также развивается сегмент крафтового пивоварения.

Как сообщали Українські Новини, немцы переходят на безалкогольное пиво, смешанное с газировкой. При этом за 2016 год в Украине производство слабоалкогольных напитков упало на 70%.