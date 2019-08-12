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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 августа 2019, понедельник, 08:56 28
Экономика 2019-08-12T09:23:55+03:00
Українські Новини
Украинское пиво больше всего пьют в Молдове, Беларуси и Алжире

Украинское пиво больше всего пьют в Молдове, Беларуси и Алжире

Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

В то время, как немцы стали пить меньше пива, украинцев покоряет импортное пиво, а объемы производства напитка внутри страны падают. При этом экспорт пива увеличивается. Сейчас украинское пиво больше пьют в Молдове, Беларуси и Алжире. Понемногу увеличивается экспорт и в Европу, сообщает "Сегодня".

За год Украина производит 180 млн декалитров солодового пива, 19 млн из них выпивает Европа. При этом на международном рынке становится все популярнее крафтовое пиво из Украины.

На внутреннем рынке цена ординарного пива стартует от 18 гривен за пол-литра. Впрочем, диетологи не советуют пить дешевый напиток.

"Что касается пива, которое продают в супермаркетах, мы не знаем, что туда положили, не знаем, как оно изготовлялось, какой его срок годности и вообще – сколько там не только спирта, но и сахара", – говорит диетолог Екатерина Толстикова.

Пивовар Сергей Гойко объясняет: массовое производство удешевляют, как могут, а значит, качество и вкус могут вызывать вопросы.

"Есть концентрат солода, его отфильтруют, отпастеризуют и вы не узнаете его качества. Только по своему самочувствию – может быть головная боль, изо рта специфический запах, с желудком может что-то быть", – говорит Гойко.

Сам Сергей варит крафтовое пиво. Технологию изучал в Германии, и совершенствует ее уже 10 лет.

"Здесь пиво проходит формирование, происходит пивоброжение, хранится напиток минимум 35-40 дней. Далее пиво округляется, осветляется и остаточная дрожжевая клетка оседает на дно пакета", – показывает Гойко цех своего предприятия.

Ценообразование крафтового пива начинается с качества оборудования. Также в стоимость входит цена хмеля, солода и дрожжей. Плюс – расходы на электроэнергию и зарплату рабочим.

"Пиво формируется от варки за 35-40 дней, поллитровый бокал в результате стоит 75 гривен", – говорит Гойко.

И это не предел. Есть сорта пива, стоимость которых может достигать 90 гривен за поллитра.

"Новозеландский, американский, немецкий хмель – это природные консерванты, на сегодня стоит восемь тысяч гривень за пять килограмм", – говорит Гойко.

Пивоманы в Украине могут сварить пиво и самостоятельно. Для этого продаются специальные домашние пивоварни стоимостью от 10 тыс. гривен.

При этом в среднем в Украине один человек выпивает 54 литра пива за год.

Для сравнения, в Германии и Австрии этот показатель в два раза больше – по 100 литров на душу. Но и это еще не предел. Неизменным лидером употребления этого пенного напитка уже много лет остается Чехия с показателем 147 литров на человека.

Как сообщали Українські Новини, украинцы выпивают за год в три раза меньше пива, чем чехи.

Тем временем акциз на плодово-ягодные вина снизили более чем в сто раз.

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