Українці стали пити більше пива, але безалкогольного

У той час, як українське пиво найбільше п'ють в Молдові, Білорусі та Алжирі , українці шукають альтернативу алкогольним напоям. За вісім місяців цього року продажі безалкогольного пива зросли на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали 288,4 млн грн, повідомляє "НВ Бізнес" з посиланням на провідного аналітика компанії Pro-Consulting Артема Чорного.

Українці шукають альтернативу алкогольним напоям. За вісім місяців цього року продажі безалкогольного пива зросли на 11,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали 288,4 млн грн. Про це НВ Бізнес повідомив провідний аналітик компанії Pro-Consulting Артем Чорний. Попит на безалкогольне пиво зростає в усьому світі — все більше споживачів замислюються про своє здоров'я, відмовляються від алкоголю, але хочуть пити пінне.

Останні кілька років пивний ринок України стагнував, тому зростання продажів — хороша новина для виробників. За шість місяців цього року ринок безалкогольного пива зріс на 5% в порівнянні з січнем-червнем минулого року, при цьому продажі з заводів виросли на 21%, підтверджує тенденцію маркетинг-директор AB InBev Efes Україна Анна Руденко.

"Темпи зростання ринку безалкогольного пива випереджають ринок алкогольного, який також зростає, але на 2,2%", — говорить вона.

Артем Чорний каже, що зростання продажу безалкогольного пива - це світовий тренд.

"В першу чергу, це пов'язано з популяризацією здорового способу життя. Безалкогольне пиво також є менш калорійним", — говорить він.

До недавнього часу увага до цього сегменту була досить низькою, визнає Ганна Руденко. За словами експерта, до 2017 року в локально виробленому пиві рівень алкоголю становив до 0,5%. Але відтоді технології покращилися, і виробники змогли знизити вміст алкоголю, а якість стала вище.

"Ми виробляємо безалкогольне пиво зі звичайного, звареного за традиційною технологією. Використовуємо мембранну фільтрацію — сучасний метод перетворення звичайного пива на безалкогольне, який дозволяє зберегти всі смакові характеристики. Цей метод дає можливість відокремити молекули етанолу і отримати безалкогольне пиво, абсолютно без шкоди його смаку", — розповідає генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко. Оскільки безалкогольне пиво, яке виробляється на сучасному обладнанні, за смаковими якостями не поступається традиційному, його часто купують водії, спортсмени і т. д, додає CEO компанії Уманьпиво Ігор Кисіль.

Безалкогольне пиво поки п'є обмежена кількість споживачів. В Україні його частка в загальному обсязі ринку за підсумками восьми місяців складає 1,8%, говорить Євген Шевченко. Якщо порівнювати, наприклад, з Німеччиною, то там безалкогольні сорти займають більше 7% пивного ринку. Зате пропозиція в цьому сегменті стає дедалі більше. Наприклад, Carlsberg Ukraine представив Baltika № 0 зі смаком пшеничного солоду, Уманьпиво відновило виробництво Waissburg 0, AB InBev Efes Україна випускає BUD Prohibition, імпортує Hoegaarden Radler Agrum і Hoegaarden Radler Lemon.

Світовий ринок безалкогольного пива продовжить розвиватися разом з трендом здорового способу життя. Ще потрібно більше інновацій в даній категорії, активна робота компаній-виробників, спрямованих на підвищення якості та смакових характеристик продукції, говорить Артем Чорний. За його словами, в Україні ринок має хороший потенціал для подальшого зростання.

"Високі акцизи на алкоголь у країні сприяють тому, що виробництво безалкогольного пива стає економічно більш вигідним, ніж алкогольного, незважаючи на те, що технологічно таке виробництво є більш трудомістким. Адже з безалкогольного напою акциз не сплачується зовсім", — говорить він. І додає, що конкуренція на українському ринку пива, як безалкогольного, так і алкогольного, ставатиме все жорсткішою: великі виробники виводять нові бренди, зростає імпорт, а також розвивається сегмент крафтового пивоваріння.

Як повідомляли Українські Новини, німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою. При цьому за 2016 рік в Україні виробництво слабоалкогольних напоїв впало на 70%.