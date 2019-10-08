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08 октября 2019, вторник, 21:39 29
Силовые структуры 2019-10-08T21:39:14+03:00
Українські Новини
В Запорожской области 25-летний военный пытался изнасиловать двух женщин

В Запорожской области 25-летний военный пытался изнасиловать двух женщин

В Запорожской области полиция задержала военнослужащего, который пытался изнасиловать двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Так, сообщается, что мужчина пытался изнасиловать двоих женщин на протяжении нескольких часов.

"8 октября около 6:30 в Коммунарский отделение полиции ГУНП в Запорожской области из службы "102" поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной, неподалеку "Детской железной дороги" на женщину напал неизвестный мужчина. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и он бежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место вызова сразу были направлены наряды патрульной полиции, сотрудники сектора криминальной полиции и сектора превенции Коммунарского отделение полиции. А около 9:45 в службу "102" поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года.

Полицейские во время отработки района возле одного из домов по проспекту 40-летия Победы обнаружили гражданина похожего по приметам. Злоумышленником оказался военнослужащий 1994 года рождения. Под процессуальным руководством военной прокуратуры, мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украина. Строжайшая санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове по дороге со школы изнасиловали 12-летнюю девочку: задержан подозреваемый.

Ранее водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку в лесу: полиция игнорировала дело.

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