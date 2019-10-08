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08 октября 2019, вторник, 20:45 32
Общество 2019-10-08T20:45:23+03:00
Українські Новини
Сегодня в Киеве закончился безморозный период

Сегодня в Киеве закончился безморозный период

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Безморозный период в Киеве, который длился 192 дня, закончился. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений 8 октября во Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -0,3 ° С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта – в целом 192 дня", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, по климатической норме это случается 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней.

Отмечается, что самые краткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – только 144 дня, а самые длительные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Как сообщали Українські Новини, 9 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.

Также ледяная воздушная масса из Арктики идет в Украину: синоптик рассказала, когда вернется тепло.

А тем временем синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.

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