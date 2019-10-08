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08 жовтня 2019, вівторок, 19:27 7
Зовнішня політика 2019-10-08T19:28:30+03:00
Українські Новини
Держдеп США приховує листування головного свідка у скандалі з Україною

Держдеп США приховує листування головного свідка у скандалі з Україною

Держдеп США. Фото: tnr.com
Держдеп США. Фото: tnr.com

Державний департамент США приховує повідомлення посла в Європейському Союзі, які стосуються розслідування імпічменту Дональда Трампа. Про це заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Держдепі послу США в Європейському Союзі Гордону Сондленду наказали не з'являтися 8 жовтня на заплановане інтерв'ю з комітетами Палати, які ведуть розслідування імпічменту.

"Конгрес не тільки позбавлений його показань, але ми також знаємо, що посол має текстові повідомлення або електронні листи на особистому пристрої, які були надані Державному департаменту, хоча ми просили їх у посла, і Державний департамент також утримує ці повідомлення", - сказав Адам Шифф.

"Ці повідомлення також мають глибоке значення для цієї перевірки і розслідування імпічменту", - зазначив Шифф.


"Нездатність забезпечити цього свідка, невидача цих документів - ми вважаємо це додатковими вагомими доказами перешкоджання конституційних функцій Конгресу - рівноправної гілки влади", - сказав він.

"Заважаючи нам почути цього свідка і отримати ці документи, президент і державний секретар вживають заходів, які заважають нам отримувати факти, необхідні для захисту безпеки нації", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США запустила процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Однак Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

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