Після падіння гривня різко підскочила: курс валют на 9 жовтня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 жовтня, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3022,7889 100 доларів США 2470,7021 100 швейцарських франків 2490,6527 1000 ієн 231,1431 10 російських рублів 3,8089 100 євро 2714,3133

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

А у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 жовтня на 6,07 коп. до 25,1636 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,12 коп. до 24,6782 UAH/USD.