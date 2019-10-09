Після падіння гривня різко підскочила: курс валют на 9 жовтня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 жовтня, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3022,7889\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2470,7021\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2490,6527\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n231,1431\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8089\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2714,3133\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 24,75 UAH\/USD.\r\nА у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 жовтня на 6,07 коп. до 25,1636 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,12 коп. до 24,6782 UAH\/USD.