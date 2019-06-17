Жена Зеленского пригласила жену Макрона в Украину

Жена Президента Владимира Зеленского Елена пригласила жену Президента Франции Макрона Брижит посетить Украину.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини.\r\n"Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что встреча состоялась в Елисейском дворце в рамках официального визита Зеленского во Францию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в понедельник Зеленский находится во Франции с официальным визитом.\r\nПрограммой визита предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции, руководителями парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.\r\n18 июня он посетит Германию.