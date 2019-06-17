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17 июня 2019, понедельник, 18:43 19
Президент 2019-06-17T18:49:01+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского пригласила жену Макрона в Украину

Жена Зеленского пригласила жену Макрона в Украину

Елена Зеленская и Брижит Макрон. Фото: АПУ
Елена Зеленская и Брижит Макрон. Фото: АПУ

Жена Президента Владимира Зеленского Елена пригласила жену Президента Франции Макрона Брижит посетить Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини.

"Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну", - сказано в нем.

Отмечается, что встреча состоялась в Елисейском дворце в рамках официального визита Зеленского во Францию.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Зеленский находится во Франции с официальным визитом.

Программой визита предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции, руководителями парламента, а также с ведущими представителями французского бизнеса.

18 июня он посетит Германию.

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