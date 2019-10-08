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08 октября 2019, вторник, 17:59 45
Общество 2019-10-08T18:01:29+03:00
Українські Новини
Общественный транспорт Киева готовит талисман Киевпастрансформер за 40 тысяч гривен

Общественный транспорт Киева готовит талисман Киевпастрансформер за 40 тысяч гривен

Киевпастрансформер. Фото: Facebook/Дмитрий Левченко
Киевпастрансформер. Фото: Facebook/Дмитрий Левченко

В Коммунальном предприятии "Киевпастранс" показали свой новый талисман Киевпастрансформера. Об этом написал генеральный директор предприятия Дмитрий Левченко в своем Facebook.

По его словам, Киевпастрансформер - это "символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта". Левченко также написал, что человек не должен конкурировать с роботом - вместо этого нужно быть партнерами.


"Киевпастрансформер - как alter ego каждого из нас, от генерального директора… до каждой отдельно взятой личности, которая присоединилась к разработке проекта трансформации компании. Я называю их командой Киевпастрансформеров", - рассказывает Ольга Бледная, руководитель службы по связям с общественностью предприятия.

Сейчас Киевпастранс ищет партнеров для изготовления линейки трансформеров-коммуникаторов. На изготовление скульптуры Киевпастрансформера потратят 40 тысяч гривен.

Как сообщали Українські Новини, в конце сентября скоростной трамвай на Борщаговку возобновил свою работу

Также стало известно, что "Киевпастранс" планирует закончить год с убытками.


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