Общественный транспорт Киева готовит талисман Киевпастрансформер за 40 тысяч гривен

В Коммунальном предприятии "Киевпастранс" показали свой новый талисман Киевпастрансформера. Об этом написал генеральный директор предприятия Дмитрий Левченко в своем Facebook.

По его словам, Киевпастрансформер - это "символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта". Левченко также написал, что человек не должен конкурировать с роботом - вместо этого нужно быть партнерами.



"Киевпастрансформер - как alter ego каждого из нас, от генерального директора… до каждой отдельно взятой личности, которая присоединилась к разработке проекта трансформации компании. Я называю их командой Киевпастрансформеров", - рассказывает Ольга Бледная, руководитель службы по связям с общественностью предприятия.



Сейчас Киевпастранс ищет партнеров для изготовления линейки трансформеров-коммуникаторов. На изготовление скульптуры Киевпастрансформера потратят 40 тысяч гривен.



Как сообщали Українські Новини, в конце сентября скоростной трамвай на Борщаговку возобновил свою работу.



Также стало известно, что "Киевпастранс" планирует закончить год с убытками.





