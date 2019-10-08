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08 октября 2019, вторник, 13:43 84
Происшествия 2019-10-08T13:44:03+03:00
Українські Новини
Дом судьи Чаплинского райсуда Херсонской области Пилипенко подожгли

Дом судьи Чаплинского райсуда Херсонской области Пилипенко подожгли

Неизвестные подожгли дом судьи Чаплинского районного суда Херсонской области Ирины Пилипенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета судей, передают Українськi Новини.

В частности, ночью на 8 октября неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью во двор и в окно, совершив поджог квартиры супругов-судей Чаплинского и Новокаховского районных городских судов Херсонской области. Пилипенко связывает поджог с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы по рассматриваемых дел. По данному факту открыто уголовное производство.

Председатель Совета судей Богдан Монич требует от правоохранителей органов скорейшего расследования инцидента. В августе Пилипенко сообщала в Генпрокуратуру и Высший совет правосудия об угрозах в свой адрес.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский прокомментировал поджог дома Гонтаревой. Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

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