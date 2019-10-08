Дом судьи Чаплинского райсуда Херсонской области Пилипенко подожгли

Неизвестные подожгли дом судьи Чаплинского районного суда Херсонской области Ирины Пилипенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета судей, передают Українськi Новини.

В частности, ночью на 8 октября неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью во двор и в окно, совершив поджог квартиры супругов-судей Чаплинского и Новокаховского районных городских судов Херсонской области. Пилипенко связывает поджог с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы по рассматриваемых дел. По данному факту открыто уголовное производство.

Председатель Совета судей Богдан Монич требует от правоохранителей органов скорейшего расследования инцидента. В августе Пилипенко сообщала в Генпрокуратуру и Высший совет правосудия об угрозах в свой адрес.

Как сообщали Українські Новини, Коломойский прокомментировал поджог дома Гонтаревой. Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.