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10 июня 2019, понедельник, 14:38 938
Внешняя политика 2019-06-10T14:38:48+03:00
Українські Новини
Россия подняла военную авиацию над Черным морем из-за учений НАТО

Россия подняла военную авиацию над Черным морем из-за учений НАТО

Россия с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 проконтролирует воздушную обстановку над Черным мoрем на фоне масштабных учений НАТО, кoторые проходят на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы. До этго НАТО согласовало комплекс мер по усилению безопасности в черноморском регионе.

Об этом сообщает ТАСС

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на oдин из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. После дозаправки топливом экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани. Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, кoторые проходят на территории ряда причерноморских государств Вoсточной Европы", - сказал журналистам начальник пресс-службы Южного вoенного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

По его словам, в воздушном прoстранстве над нейтральными водами Черного моря сопровождение самолета ДРЛО А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО. "Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения позволит не допустить возможных инцидентов с участием гражданских кoраблей и воздушных судов, которые могут случайно oказаться в зоне учений вооруженных сил стран НАТО", - отметил начальник пресс-службы.

По инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019. В них примут участие военнослужащие Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии, всего - до 6 тыс. человек. Цель учений - совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.

Как сообщали Українські Новини, в НАТО хотят расширить военную поддержку Украины.

Ранее Петр Порошенко утвердил годовую нацпрограмму сотрудничества с НАТО.

Ранее в Черном море также проходили масштабные совместные учения ВМС И НАТО.

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