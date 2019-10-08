США готують наймасштабнішу дислокацію військових в Європу за останніх 25 років

Після того, як США на півроку розмістять в Литві 500 військовослужбовців і танки, на початку наступного року в Європі американські військові готують масштабні навчання за участю 20 тисяч військових із США. Це буде найбільша дислокація військовослужбовців із США для навчання до Європи за більш ніж 25 років.

Європейське командування США заявило, що військові навчання "Захисник Європи 20" (Europe Defender 20), які пройдуть з квітня по травень 2020-го року, підтримуватимуть цілі НАТО "підвищити готовність Альянсу та стримати потенційних супротивників". Передбачається, що участь у навчаннях, які пройдуть на території 10 країн, візьмуть 18 держав, включно з Німеччиною, Польщею, Естонією, Литвою, Латвією та Грузією, пише "Голос Америки".

У навчаннях "Захисник Європи 20" (Europe Defender 20) також буде задіяно 9000 американців, які вже розміщені в Європі, та 8000 європейських військових.

Як зазначає видання Stars and Stripes, навчання будуть нагадувати масштабні навчання Reforger часів Холодної війни. Під час навчань, відзначає видання, Сухопутній війська США (U.S. Army) розгорне командний штаб дивізії, три танкових бригади та тисячі інших військових.

У виданні також відзначають, що масивні військові навчання під час Холодної війни, які фокусувались на швидкому доправленні до Європи значної кількості військ, були частиною "підготовки до можливої війни із Радянським Союзом".

"Відомі під назовю Reforger, або ж навчання з Повернення війські до Німеччини (Reforger це похідне від Return of Forces to Germany - прим. ГА) ці навчання відбувались постійно і перетворили логістику ведення бойових операцій другою природою військ розміщених у Європі", - зазначає видання.

У Міноборони США заявляють, що навчання "підтверджує непохитну відданість США Північноатлантичному альянсу та обороні Європи ". Раніше президент США Дональд Трамп викликав занепокоєння багатьох членів НАТО коментарями, про "застарілість" НАТО. Сам Трамп наголошує, що його заяви переслідували мету підштовхнути країни Альянсу до збільшення витрат на власну оборону.

Як повідомляли Українські Новини, Росія підняла військову авіацію над Чорним морем через навчань НАТО. До цього НАТО погодило комплекс заходів із посилення безпеки в чорноморському регіоні.