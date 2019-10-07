Зима стучится слишком рано: в Киеве выпал первый снег

Сегодня, 7 октября, в Киеве вслед за Карпатами неожиданно рано выпал первый за осень снег. Видео первых попыток зимы ворваться в столицу раньше времени публикуют пользователи в социальнх сетях.

По прогнозам синоптиков, именно сегодня первый снег должен был выпасть в столице. Также снег уже удалось увидеть жителям западной Украины, где он пошел несколько дней назад.

У Києві випав сніг — сьогодні зранку у столиці була нульова температура pic.twitter.com/jjr7uJXCnu — hromadske (@HromadskeUA) 7 октября 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, в карпатаских горах в среду, 18 сентября, выпал первый снег, а температура возудха упала до нуля градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет. В Европе, по долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет.