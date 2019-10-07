подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 18:20 1129
Общество 2019-10-07T18:20:31+03:00
Українські Новини
Зима стучится слишком рано: в Киеве выпал первый снег

Зима стучится слишком рано: в Киеве выпал первый снег

Сегодня, 7 октября, в Киеве вслед за Карпатами неожиданно рано выпал первый за осень снег. Видео первых попыток зимы ворваться в столицу раньше времени публикуют пользователи в социальнх сетях.

По прогнозам синоптиков, именно сегодня первый снег должен был выпасть в столице. Также снег уже удалось увидеть жителям западной Украины, где он пошел несколько дней назад.

 

Как сообщали Українські Новини, в карпатаских горах в среду, 18 сентября, выпал первый снег, а температура возудха упала до нуля градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет. В Европе, по долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет. 

Больше новостей о: первый снег погода в Киеве погода в Украине

Архив
Новости
НАБУ вручило обвинительный акт в хищении при закупке топлива экс-замминистру обороны Павловскому 18:47
Ткаченко уже в среду может стать главой КГГА 18:46
Во Франции выпустили линию посуды со
Во Франции выпустят посуду со "Звездными войнами" 18:31
Зима стучится слишком рано: в Киеве выпал первый снег 18:20
НАПК завершило рассекречивание е-деклараций военных прокуроров 18:17
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok