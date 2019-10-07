Зима стучится слишком рано: в Киеве выпал первый снег

Сегодня, 7 октября, в Киеве вслед за Карпатами неожиданно рано выпал первый за осень снег. Видео первых попыток зимы ворваться в столицу раньше времени публикуют пользователи в социальнх сетях.\r\nПо прогнозам синоптиков, именно сегодня первый снег должен был выпасть в столице. Также снег уже удалось увидеть жителям западной Украины, где он пошел несколько дней назад.\r\n\r\nУ Києві випав сніг — сьогодні зранку у столиці була нульова температура pic.twitter.com\/jjr7uJXCnu\r\n— hromadske (@HromadskeUA) 7 октября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nВ Киеве выпал первый снег#Киев #снег #Київ #сніг pic.twitter.com\/w2Y8ea7Okn\r\n— InfoResist (@InfoResist) October 7, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в карпатаских горах в среду, 18 сентября, выпал первый снег, а температура возудха упала до нуля градусов.\r\nРанее синоптики прогнозировали, что зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет. В Европе, по долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет.