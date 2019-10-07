Песков заявил, что РФ не может гарантировать разведение сил на Донбассе

Россия не может гарантировать разведения сил на Донбассе, потому что не имеет влияния на ОРДЛО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что "республики Донбасса" в данном случае - это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал Песков.

Так, Песков заявил, что Москва наряду с Берлином и с Парижем является "гарантом минского плана действий".

А представитель "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что отвод сил на Донбассе не предполагает "режима тишины". Он добавил, что это также мог быть самообстрел.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.

Ранее, 1 октября, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).