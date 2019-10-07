Песков заявил, что РФ не может гарантировать разведение сил на Донбассе

Россия не может гарантировать разведения сил на Донбассе, потому что не имеет влияния на ОРДЛО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".\r\n"Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что "республики Донбасса" в данном случае - это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал Песков.\r\nТак, Песков заявил, что Москва наряду с Берлином и с Парижем является "гарантом минского плана действий".\r\nА представитель "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что отвод сил на Донбассе не предполагает "режима тишины". Он добавил, что это также мог быть самообстрел.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.\r\nРанее, 1 октября, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).