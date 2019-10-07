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07 жовтня 2019, понеділок, 17:05 7
Зовнішня політика 2019-10-07T17:14:36+03:00
Українські Новини
Пєсков заявив, що РФ не може гарантувати розведення сил на Донбасі

Пєсков заявив, що РФ не може гарантувати розведення сил на Донбасі

Дмитро Пєсков. Фото: vistanews.ru
Дмитро Пєсков. Фото: vistanews.ru

Росія не може гарантувати розведення сил на Донбасі, тому що не має впливу на ОРДЛО. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Ми з вами говоримо про регулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу. Але ви знаєте, що "республіки Донбасу" в даному випадку - це самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту", - сказав Пєсков.

Так, Пєсков заявив, що Москва поряд з Берліном і з Парижем є "гарантом мінського плану дій".

А представник "ЛНР" Родіон Мірошник заявив, що відвід сил на Донбасі не передбачає "режиму тиші". Він додав, що це також міг бути самообстріл.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що домовленість про початок розведення сил і засобів в Петровському і Золотом з понеділка не може бути виконана, оскільки днями ці населені пункти були обстріляні і тепер необхідно почекати 7-денний період без обстрілу.

Раніше, 1 жовтня, тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петрівське (обидва - Луганська область).

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