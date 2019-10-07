Пєсков заявив, що РФ не може гарантувати розведення сил на Донбасі

Росія не може гарантувати розведення сил на Донбасі, тому що не має впливу на ОРДЛО. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".\r\n"Ми з вами говоримо про регулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. Кремль, безумовно, має певний вплив на республіки Донбасу. Але ви знаєте, що "республіки Донбасу" в даному випадку - це самостійні суб'єкти у врегулюванні цього конфлікту", - сказав Пєсков.\r\nТак, Пєсков заявив, що Москва поряд з Берліном і з Парижем є "гарантом мінського плану дій".\r\nА представник "ЛНР" Родіон Мірошник заявив, що відвід сил на Донбасі не передбачає "режиму тиші". Він додав, що це також міг бути самообстріл.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що домовленість про початок розведення сил і засобів в Петровському і Золотом з понеділка не може бути виконана, оскільки днями ці населені пункти були обстріляні і тепер необхідно почекати 7-денний період без обстрілу.\r\nРаніше, 1 жовтня, тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилася про початок розведення військ в районі населених пунктів Золоте і Петрівське (обидва - Луганська область).