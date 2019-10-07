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07 жовтня 2019, понеділок, 16:44 14
Суспільство 2019-10-07T16:51:55+03:00
Українські Новини
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі

Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі

Борщ. Фото: foodandmood
Борщ. Фото: foodandmood

Після того, як українську кухню визнали однією з найкращих у світі, Київ опинився між італійським Курмайором і грецькими Афінами в списку найкращих європейських міст для гурманів.

Відповідний рейтинг опублікувало британське видання The Independent, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на першому місці опинився Марсель (Франція), на другому - Прованс (Франція), на третьому - Ібіца (Іспанія), на четвертому - Валлета (Мальта), на п'ятому - Курмайор (Італія), на шостому - Київ (Україна), на сьомому - Афіни (Греція) і замикає список восьмим місцем Альта Бадія (Італія).

Видання називає Київ "недооціненою кулінарною сценою". І не тільки через котлету по-київськи: туристам радять спробувати вареники і пельмені, які часто поливають густим соусом. Також автори пропонують звернутися і до інших традиційних українських страв - свинячих вушок і борщу, і навіть радять ресторани на Андріївському узвозі.

Крім того, британці пропонують оцінити київські заклади, які спеціалізуються на ретро-радянській кухні і грузинські ресторани у столиці України з варениками, хлібом і сиром.

"Хороша новина полягає в тому, що більшість місць такі ж дешеві, як чіпси", - підкреслює зарубіжне видання.

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська зона б'є черговий рекорд відвідуваності, а Україна введе безвиз для інтуристів, їдуть на лікування до Трускавця.

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