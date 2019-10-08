підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новини
  • Життя
  • Крижана повітряна маса з Арктики йде в Україну: синоптик розповіла, коли повернеться тепло
08 жовтня 2019, вівторок, 06:00 8 Карта
Життя 2019-10-08T06:00:04+03:00
Українські Новини
Крижана повітряна маса з Арктики йде в Україну: синоптик розповіла, коли повернеться тепло

Крижана повітряна маса з Арктики йде в Україну: синоптик розповіла, коли повернеться тепло

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

Крім дощів у деяких областях, на більшу частину України у вівторок, 8 жовтня, чекає холодна погода, а повітря місцями похолоднішає до -4 через повітряну масу арктичного походження. При цьому до кінця тижня, в неділю, погода буде теплою і сонячною, а температура підвищиться до +22 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вівторок вже надувся, тому повертаємося до наших поточних холодних реалій із шапками на очі та хутряними аристократичними безрукавками у вишуканих салонах маршруток.", - написала синоптик.

За її словами, 8 жовтня в Україні буде переважати повітряна маса арктичного походження і вночі очікується 0-4 градусів морозу.

"На високогір'ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7...+12 градусів", - повідомила Діденко.

Згідно з її прогнозом, єдиний центр нічного тепла виявиться на півдні. У Криму, в Запоріжжі і в Донецькій області в нічні години місцями передбачається +10...+15 градусів, але опади у більшості областей України малоймовірні, лише у Харківській і Луганській областях пройдуть невеликі дощі.

У Києві ж вівторок буде холодним: вночі 0...-2 градуси, вдень +8...+10 градусів, але опадів не очікується.

"Хоча і за попереднім прогнозом, але все ж приємно повідомити, що неділя в Україні буде сонячною і теплою. Протягом дня +15...+22 градуси, на північному сході +12...+16 градусів", - попередила Діденко.

За словами синоптика, потепління почнеться вже в середу, поступово, не без дощів в середині тижня.

"А от в неділю будемо радіти сонцю і теплу. Тримайтеся, ліси і парки!", - підсумувала вона.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, сильні заморозки з 7 по 9 жовтня очікуються в деяких областях України. Крім того, синоптик попередила про подальше похолодання.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні

Архів
Новини
Гривня різко впала: офіційний курс валют на 8 жовтня 06:05
Новий закон про особливий статус Донбасу розроблять після зустрічі в "нормандському форматі" 23:57
Турчинов заявив, що арешт Пашинського, що прострелив перехожому ногу - політично вмотивований 23:09
Прем'єр-міністр Гончарук назвав 4 пріоритети Кабміну: ринок землі, приватизація, інфраструктура і демонополізація енергоринку 22:35
Під Києвом пішохід намагався перебігти дорогу в недозволеному місці і загинув під колесами Mitsubishi 21:55
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам, - ЗМІ 12:23
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на "Укрзалізницю" 13:00 Документ
більше новин
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
Ігор Клименко. Фото: Нацполиция
Новий голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції 10:17
У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб 11:08
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok