Крижана повітряна маса з Арктики йде в Україну: синоптик розповіла, коли повернеться тепло

Крім дощів у деяких областях, на більшу частину України у вівторок, 8 жовтня, чекає холодна погода, а повітря місцями похолоднішає до -4 через повітряну масу арктичного походження. При цьому до кінця тижня, в неділю, погода буде теплою і сонячною, а температура підвищиться до +22 градусів.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Вівторок вже надувся, тому повертаємося до наших поточних холодних реалій із шапками на очі та хутряними аристократичними безрукавками у вишуканих салонах маршруток.", - написала синоптик.\r\nЗа її словами, 8 жовтня в Україні буде переважати повітряна маса арктичного походження і вночі очікується 0-4 градусів морозу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"На високогір'ї Карпат і нижче, протягом дня - просто якесь знущання над громадянами: максимально +7...+12 градусів", - повідомила Діденко.\r\nЗгідно з її прогнозом, єдиний центр нічного тепла виявиться на півдні. У Криму, в Запоріжжі і в Донецькій області в нічні години місцями передбачається +10...+15 градусів, але опади у більшості областей України малоймовірні, лише у Харківській і Луганській областях пройдуть невеликі дощі.\r\nУ Києві ж вівторок буде холодним: вночі 0...-2 градуси, вдень +8...+10 градусів, але опадів не очікується.\r\n"Хоча і за попереднім прогнозом, але все ж приємно повідомити, що неділя в Україні буде сонячною і теплою. Протягом дня +15...+22 градуси, на північному сході +12...+16 градусів", - попередила Діденко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗа словами синоптика, потепління почнеться вже в середу, поступово, не без дощів в середині тижня.\r\n"А от в неділю будемо радіти сонцю і теплу. Тримайтеся, ліси і парки!", - підсумувала вона.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сильні заморозки з 7 по 9 жовтня очікуються в деяких областях України. Крім того, синоптик попередила про подальше похолодання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n