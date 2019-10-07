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07 октября 2019, понедельник, 16:13 53
Общество 2019-10-07T16:14:32+03:00
Українські Новини
"Укрпочта" открыла подписку на газеты и журналы на 2020

"Укрпочта" открыла подписку на газеты и журналы на 2020

Газеты. Фото: НСЖУ
Газеты. Фото: НСЖУ

Акционерное общество "Укрпочта" открыло подписку на периодические печатные издания на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 7 октября открыта подписка на печатные издания на 1 полугодие 2020 по электронной версии каталога, а с 15 октября - по печатными каталогам.

На общегосударственные газеты и журналы можно подписаться до 16 декабря, на местные издания - не позднее 27 декабря.

Оформить подписку можно в отделениях "Укрпочты", у почтальонов и с помощью сервиса "Онлайн подписка" на сайте компании.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НСЖУ заявлял о срыве "Укрпочтой" подписки на печатные издания и призывал правительство остановить повышение цен на подписку.

В декабре 2018 публичное акционерное общество "Укрпочта" сменило форму собственности на частное акционерное общество, а также сменило название на "Акционерное общество "Укрпочта".

"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.

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