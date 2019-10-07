"Укрпочта" открыла подписку на газеты и журналы на 2020

Акционерное общество "Укрпочта" открыло подписку на периодические печатные издания на 2020 год.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, с 7 октября открыта подписка на печатные издания на 1 полугодие 2020 по электронной версии каталога, а с 15 октября - по печатными каталогам.\r\nНа общегосударственные газеты и журналы можно подписаться до 16 декабря, на местные издания - не позднее 27 декабря.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОформить подписку можно в отделениях "Укрпочты", у почтальонов и с помощью сервиса "Онлайн подписка" на сайте компании.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее НСЖУ заявлял о срыве "Укрпочтой" подписки на печатные издания и призывал правительство остановить повышение цен на подписку.\r\nВ декабре 2018 публичное акционерное общество "Укрпочта" сменило форму собственности на частное акционерное общество, а также сменило название на "Акционерное общество "Укрпочта".\r\n"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n