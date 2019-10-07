Бывшие депутаты подали неправдивые декларации на 90 млн гривен: НАПК передало данные в НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено передать в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) недостоверные данные в декларациях 4 бывших депутатов Верховной Рады на 90 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

Недостоверную информацию в декларациях подали бывший депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Демчак, экс-депутат Станислав Березкин (группа партии "Відродження"), экс-депутат Аркадий Корнацкий (внефракционный) и экс-депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Кривохатько.

По результатам проверки декларации Демчака в 2016 году установлено, что народный депутат сообщил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и ​​номинальной стоимости ценных бумаг, принадлежащих ему.

В общем выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн гривен.

Березкин, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности.

Сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 14,3 млн гривен.

Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды.

Кроме того, он не отразил информацию о праве пользования жилым домом, в котором он зарегистрирован, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки.

Так, общая сумма недостоверных сведений составляет более 3,2 млн гривен.

Кривохатько, подавая декларацию за 2017, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК нашло недостоверные факты в декларации Данилюка.

Также 25 сентября НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверных данных на сумму более 14 млн гривен депутатом Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За життя").