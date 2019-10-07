Бывшие депутаты подали неправдивые декларации на 90 млн гривен: НАПК передало данные в НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено передать в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) недостоверные данные в декларациях 4 бывших депутатов Верховной Рады на 90 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.\r\nНедостоверную информацию в декларациях подали бывший депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Демчак, экс-депутат Станислав Березкин (группа партии "Відродження"), экс-депутат Аркадий Корнацкий (внефракционный) и экс-депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Кривохатько.\r\nПо результатам проверки декларации Демчака в 2016 году установлено, что народный депутат сообщил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и номинальной стоимости ценных бумаг, принадлежащих ему.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ общем выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн гривен.\r\nБерезкин, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности.\r\nСумма недостоверных сведений в декларации составляет более 14,3 млн гривен.\r\nКорнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, он не отразил информацию о праве пользования жилым домом, в котором он зарегистрирован, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки.\r\nТак, общая сумма недостоверных сведений составляет более 3,2 млн гривен.\r\nКривохатько, подавая декларацию за 2017, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАПК нашло недостоверные факты в декларации Данилюка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже 25 сентября НАБУ открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверных данных на сумму более 14 млн гривен депутатом Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За життя").