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07 жовтня 2019, понеділок, 15:24 12
Судова влада 2019-10-07T17:00:03+03:00
Українські Новини
Колишні депутати подали неправдиві декларації на 90 млн гривень: НАЗК передало дані в НАБУ

Колишні депутати подали неправдиві декларації на 90 млн гривень: НАЗК передало дані в НАБУ

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) має намір передати в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) недостовірні дані в деклараціях 4 колишніх депутатів Верховної Ради на 90 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

Недостовірну інформацію в деклараціях подали колишній депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Руслан Демчак, екс-депутат Станіслав Березкін (група партії "Відродження"), екс-депутат Аркадій Корнацький (позафракційний) і екс-депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Кривохатько.

За результатами перевірки декларації Демчака в 2016 році встановлено, що народний депутат повідомив недостовірні відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках та номінальні вартості цінних паперів, що належать йому.

Загалом виявлено порушень на суму понад 71,7 млн гривень.

Березкін, подаючи декларацію 2015 року (виправлену), зазначив недостовірні відомості про квартиру і 2 машиномісця, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Сума недостовірних відомостей у декларації становить понад 14,3 млн гривень.

Корнацький в декларації за 2016 рік не задекларував свої корпоративні права та низку земельних ділянок, що належать йому на праві власності і оренди.

Крім того, він не відобразив інформацію про право користування житловим будинком, в якому він зареєстрований, і не вказав відомості про витрати, на підставі яких він набув право власності на земельні ділянки.

Так, загальна сума недостовірних відомостей становить понад 3,2 млн гривень.

Кривохатько, подаючи декларацію за 2017, зазначив недостовірні відомості про вартості на дату набуття ним у власність автомобіля на загальну суму понад 471 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАзК знайшло недостовірні факти в декларації Данилюка.

Також 25 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних даних на суму понад 14 млн гривень депутатом Верховної Ради Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

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