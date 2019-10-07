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07 октября 2019, понедельник, 14:50 551
Экономика 2019-10-07T14:51:27+03:00
Українські Новини
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа

Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена установить тариф на распределение природного газа для операторов газораспределительных систем (ГТС) в размере 0,22 - 2,59 гривен/куб. м в то время, как запасы украинского газа продолжают увеличиваться.

Об этом свидетельствует проект постановления НКРЭКУ, принятый на заседании 7 октября, передают Українські Новини.

Согласно проекту постановления, НКРЭКУ намерена установить тариф для 44 газораспределяющих компаний.

Самые низкие тарифы были установлены для ООО "Спектргаза" в размере 0,22 гривен/куб. м, для "Киевгаза" - 0,33 гривен/куб. м и для "Харьковгоргаза" - 0,37 гривен/куб. м. При этом самые высокие тарифы были установлены для ООО "Газпостачсервис" в размере 2,59 гривен/куб. м, для ГП "Монтажник" - 1,87 гривен/куб. м и для "Закарпатгаза" - 1,69 гривен/куб. м.

Данные тарифы начнут действовать с 1 ноября, но не ранее дня, следующего за днем ​​опубликования постановления в официальном печатном издании - газете "Урядовый кур'єр".

Как сообщали Українські Новини, Бабак заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 100%.

Также работники газораспределительных компаний требовали у НКРЭКУ принятия экономически обоснованного тарифа для операторов газораспределительных систем (ГРС).

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