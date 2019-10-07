Бойовики збирають конфіденційну інформацію про жителів "ДНР" і "ЛНР" під виглядом перепису населення", - розвідка

Бойовики збирають конфіденційну інформацію про жителів "ДНР" і "ЛНР" під виглядом перепису населення", - розві

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що бойовики почали збір конфіденційної інформації про жителів самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" під виглядом перепису населення".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації з 1 жовтня почали т. н. "перепис населення" на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. Перепису підлягають всі особи, які були прописані до 2014 року на тимчасово окупованих територіях. Під час анкетування місцевих жителів збирається як традиційна інформація, в т. ч. про вік, національність, освіту тощо, так і специфічна, яка стосується офіційного або неофіційного працевлаштування у державних або приватних установах, та питання, пов'язані з громадською активністю", - сказано в ньому.

При цьому це анкетування викликало обурення у громадян через необхідність відповідати на питання, які можуть служити для формування персоніфікованих досьє і надалі використовуватися окупантами для обмеження прав і свобод опитаних.

Як повідомляли Українські Новини, Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі".

Також у вересні з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення Збройних сил РФ.