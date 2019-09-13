Магнитные тараканы и самая грязная валюта в мире: победители Шнобелевской премии-2019

Вчера, 12 сентября, в Гарвардском университете США, прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, которой награждаются ученые за весьма неодназначные и странные научные открытия. О том, кто же удостоился почетной награды сообщают на официальном сайте Improbable.

Лауреатами 2019 года стали 10 самых странных и необычных научных работ с забавными названиями и неочевидными практическими применениями. Вручали премию настоящие нобелевские лауреаты. В этом году это были Эрик Маскин, в 2007 году получивший "Нобеля" по экономике, Рич Робертс (1993, медицина и физиология) и Джером Фридман (1990, физика).

Учредитель награды - редактор журнала AIR ("Анналы невероятных исследований") и ведущий ежегодной церемонии вручения "Шнобеля" Марк Абрахамс, который превращает награждение в постановку с определенно тематиков. Церемония этого года была посвящена вредным привычкам.

Вредные привычки. Скриншот: YouTube/Improbable Research

Трофей, вручаемый лауреатам, стилизировали соответствующе: в художественной инсталляции можно разглядеть кофейный стаканчик, упаковку жвачки, сигарету, зубную щетку и еще несколько предметов, символизирующих те или иные привычки.

Марк Абрахамс и награда в виде чашки с привычками. Скриншот: YouTube/Improbable Research

К основной награде прилагались диплом и денежный приз - 10 триллионов долларов. Правда, зимбабвийских долларов одной банкнотой, на момент выпуска которой рыночная стоимость составляла примерно 40 центов США.

В номинации "Физика" премию получила пара ученых из Тайваня за исследование о том, почему у вомбатов фекалии в форме кубиков

Премию по медицине получил итальянец Сильвано Галос, доказавший, что употребление в пищу пиццы помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов - но только в том случае если пицца эта приготовлена в Италии.

Сильвано Галос (справа). Скриншот: YouTube/Improbable Research

В номинация "Экономика" победу одержали ученые из Нидерландов, изучавшие валюту разных стран на предмет того, какая из низ лучше всего переносят болезнетворные бактерии. Выяснилось, что самые грязные бумажные деньги ходят в Румынии.

Хабип Гедик и Тимоти А. Восс. Скриншот: YouTube/Improbable Research

Премию в области медицинского образования получило исследование, рассказывающее, как обучать студентов-медиков при помощи звуковых сигналов, которыми обычно тренируют собак - вроде цоканья языком. Статья так и называется: "Тренировка условного рефлекса при проведении ортопедических операций".

Премия в области инженерного дела досталась иранскому ученому Иману Фарабахшу, запатентовавшему аппарат для смены подгузников.

В номинации "Химия" Шнобелевская премия досталась японскому профессору, подсчитавшему объем слюны, ежедневно выделяемый средним пятилетним ребенком. Выяснилось, что за сутки пятилетний ребенок выделяет примерно пол-литра слюны.

И, наконец, премия мира досталась команде ученых из Британии и Сингапура за попытку измерить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать зудящее место.

Ведущий Марк Абрахамс закончил церемонию традиционным пожеланием: "Если в этом году вы не выиграли Шнобелевскую премию, и особенно если выиграли, - надеюсь, в следующем году вам повезет больше".

Как сообщали Українські Новини, премию в 2017 году вручили за исследование, почему уши растут после 30 лет, а Нобелевскую премию по физике присудили за лазерные технологии.

Напомним, китайские ученые разработали рабочий образец двигателя EmDrive, действие которого невозможно объяснить с использованием закона сохранения энергии.