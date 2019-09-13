Магнитные тараканы и самая грязная валюта в мире: победители Шнобелевской премии-2019

Вчера, 12 сентября, в Гарвардском университете США, прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, которой награждаются ученые за весьма неодназначные и странные научные открытия. О том, кто же удостоился почетной награды сообщают на официальном сайте Improbable.\r\nЛауреатами 2019 года стали 10 самых странных и необычных научных работ с забавными названиями и неочевидными практическими применениями. Вручали премию настоящие нобелевские лауреаты. В этом году это были Эрик Маскин, в 2007 году получивший "Нобеля" по экономике, Рич Робертс (1993, медицина и физиология) и Джером Фридман (1990, физика).\r\nУчредитель награды - редактор журнала AIR ("Анналы невероятных исследований") и ведущий ежегодной церемонии вручения "Шнобеля" Марк Абрахамс, который превращает награждение в постановку с определенно тематиков. Церемония этого года была посвящена вредным привычкам.\r\nВредные привычки. Скриншот: YouTube\/Improbable Research\r\nТрофей, вручаемый лауреатам, стилизировали соответствующе: в художественной инсталляции можно разглядеть кофейный стаканчик, упаковку жвачки, сигарету, зубную щетку и еще несколько предметов, символизирующих те или иные привычки.\r\nМарк Абрахамс и награда в виде чашки с привычками. Скриншот: YouTube\/Improbable Research\r\nК основной награде прилагались диплом и денежный приз - 10 триллионов долларов. Правда, зимбабвийских долларов одной банкнотой, на момент выпуска которой рыночная стоимость составляла примерно 40 центов США.\r\nВ номинации "Физика" премию получила пара ученых из Тайваня за исследование о том, почему у вомбатов фекалии в форме кубиков\r\nПремию по медицине получил итальянец Сильвано Галос, доказавший, что употребление в пищу пиццы помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов - но только в том случае если пицца эта приготовлена в Италии.\r\nСильвано Галос (справа). Скриншот: YouTube\/Improbable Research\r\nВ номинация "Экономика" победу одержали ученые из Нидерландов, изучавшие валюту разных стран на предмет того, какая из низ лучше всего переносят болезнетворные бактерии. Выяснилось, что самые грязные бумажные деньги ходят в Румынии.\r\nХабип Гедик и Тимоти А. Восс. Скриншот: YouTube\/Improbable Research\r\nПремию в области медицинского образования получило исследование, рассказывающее, как обучать студентов-медиков при помощи звуковых сигналов, которыми обычно тренируют собак - вроде цоканья языком. Статья так и называется: "Тренировка условного рефлекса при проведении ортопедических операций".\r\nПремия в области инженерного дела досталась иранскому ученому Иману Фарабахшу, запатентовавшему аппарат для смены подгузников.\r\nВ номинации "Химия" Шнобелевская премия досталась японскому профессору, подсчитавшему объем слюны, ежедневно выделяемый средним пятилетним ребенком. Выяснилось, что за сутки пятилетний ребенок выделяет примерно пол-литра слюны.\r\nИ, наконец, премия мира досталась команде ученых из Британии и Сингапура за попытку измерить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать зудящее место.\r\nВедущий Марк Абрахамс закончил церемонию традиционным пожеланием: "Если в этом году вы не выиграли Шнобелевскую премию, и особенно если выиграли, - надеюсь, в следующем году вам повезет больше".\r\nКак сообщали Українські Новини, премию в 2017 году вручили за исследование, почему уши растут после 30 лет, а Нобелевскую премию по физике присудили за лазерные технологии.\r\nНапомним, китайские ученые разработали рабочий образец двигателя EmDrive, действие которого невозможно объяснить с использованием закона сохранения энергии.