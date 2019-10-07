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07 жовтня 2019, понеділок, 14:05 6
Наука 2019-10-07T14:30:02+03:00
Українські Новини
Нобелівську премію з медицини віддали за дослідження клітин організму

Нобелівську премію з медицини віддали за дослідження клітин організму

Клітини. Фото: pixabay
Клітини. Фото: pixabay

У понеділок, 7 жовтня, Нобелівський комітет почав оголошувати переможців премії за 2019 рік. Нобелівську премію з фізіології і медицини присудили американцям Вільяму Келіну, Греггу Семенці і британцеві Петеру Раткліффу. Вони досліджували реакцію клітин організму на наявність кисню, повідомляє "BBC Україна"

Сума кожної з Нобелівських премій - 9 млн шведських крон (близько 950 тис. доларів). Келін, Семенці і Раткліфф досліджували, як клітини можуть відчувати і адаптуватися до зміни доступу кисню.

Вони визначили молекулярну техніку, яка регулює активність генів у відповідь на різний рівень кисню. Ці відкриття нобелівських лауреатів розкрили механізм одного з найважливіших адаптаційних процесів у житті. Вони створили основу для розуміння того, як рівень кисню впливає на клітинний обмін та фізіологічні функції.

Також ці відкриття проклали шлях для розвитку нових стратегій у боротьбі з анемією, раком та багатьма іншими захворюваннями. Згідно з графіком на сайті Нобелівської премії, у вівторок оголосять переможця з фізики, у середу - з хімії, в четвер - в галузі літератури, в п'ятницю вручать премію миру, а 14 жовтня - економіки.


Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році Нобелівську премію з медицини вручили за відкриття терапії раку через стримування негативної реакції імунітету.

Раніше були названі переможці Шнобелівської премії-2019.

 

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