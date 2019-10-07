Голова НАЗК заробив у вересні 118,6 тис. гривень

Заробітна плата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександра Мангула у вересні становила 118,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Оклад Мангула склав 44,7 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 22,3 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 44,7 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 6,7 тис. гривень, індексація - 215 гривень.

Заступник голови НАЗК Станіслав Патюк заробив за вересень 170 тис. гривень (оклад - 13,1 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 4,7 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13,1 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 2 тис. гривень, оплата в середньому за період відпустки, відрядження, тимчасової недієздатності або матеріальної допомоги на оздоровлення - 137,4 тис. гривень, індексація - 82 гривні).

Колишній голова, а нині член агентства Наталія Корчак заробила у вересні 91,3 тис. гривень.

Члени НАЗК Олександр Скопич і Олександр Серьогін заробили за вересень 91,3 тис. гривень та 76,2 тис. гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови НАЗК Мангула у серпні склала 96 тис. гривень.

27 вересня НАЗК направило в НАБУ висновки про порушення у делкарациях Данилюка.