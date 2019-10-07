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07 октября 2019, понедельник, 12:17 1200
Силовые структуры 2019-10-07T12:26:03+03:00
Українські Новини
Суд закрыл дело о незаконном обогащении экс-председателя Аудиторской службы Гавриловой

Суд закрыл дело о незаконном обогащении экс-председателя Аудиторской службы Гавриловой

Лидия Гаврилова. Фото: Facebook/Лидия Гаврилова
Лидия Гаврилова. Фото: Facebook/Лидия Гаврилова

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о незаконном обогащении бывшего председателя Аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Ярослав Белявский.

"Прокуроры сегодня внесли ходатайство и суд закрыл этот эпизод в соответствии с решением Конституционного Суда", - сказал адвокат.

По его словам, дело касательно другого эпизода - декларирования Гавриловой недостоверной информации - будет слушаться в Антикоррупционном суде.

Заседание по этому эпизоду назначено на 14:00 23 октября.

Как сообщали Українськi Новини, в сентября Кабмин уволил председателя Аудиторской службы Гаврилову.

Соломенский районный суд Киева передал обвинительный акт в отношении Гавриловой в Высший антикоррупционный суд.

В материалах, переданных в Высший антикоррупционный суд, фигурируют ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Гаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли законных оснований.

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