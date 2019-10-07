Суд закрыл дело о незаконном обогащении экс-председателя Аудиторской службы Гавриловой

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о незаконном обогащении бывшего председателя Аудиторской службы Лидии Гавриловой.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Ярослав Белявский.\r\n"Прокуроры сегодня внесли ходатайство и суд закрыл этот эпизод в соответствии с решением Конституционного Суда", - сказал адвокат.\r\nПо его словам, дело касательно другого эпизода - декларирования Гавриловой недостоверной информации - будет слушаться в Антикоррупционном суде.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗаседание по этому эпизоду назначено на 14:00 23 октября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в сентября Кабмин уволил председателя Аудиторской службы Гаврилову.\r\nСоломенский районный суд Киева передал обвинительный акт в отношении Гавриловой в Высший антикоррупционный суд.\r\nВ материалах, переданных в Высший антикоррупционный суд, фигурируют ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли законных оснований.