Суд закрив справу про незаконне збагачення екс-голови Аудиторської служби Гаврилової

Вищий антикорупційний суд закрив справу про незаконне збагачення колишньої голови Аудиторської служби Лідії Гаврилової.\r\nПро це Українським Новинам повідомив її адвокат Ярослав Белявський.\r\n"Прокурори сьогодні внесли клопотання і суд закрив цей епізод згідно з рішенням Конституційного Суду", - сказав адвокат.\r\nЗа його словами, справа щодо іншого епізоду - декларування Гавриловою недостовірної інформації - буде слухатися в Антикорупційному суді.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗасідання з цього епізоду призначено на 14:00 23 жовтня.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у вересня Кабмін звільнив голову Аудиторської служби Гаврилову.\r\nСолом'янський районний суд Києва передав обвинувальний акт щодо Гаврилової у Вищий антикорупційний суд.\r\nУ матеріалах, переданих у Вищий антикорупційний суд, фігурують ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГаврилова, за версією слідства, протягом 2015-2016 років отримала активів на 10 млн гривень, за яким Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не знайшли законних підстав.