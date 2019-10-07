Суд закрив справу про незаконне збагачення екс-голови Аудиторської служби Гаврилової

Вищий антикорупційний суд закрив справу про незаконне збагачення колишньої голови Аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Ярослав Белявський.

"Прокурори сьогодні внесли клопотання і суд закрив цей епізод згідно з рішенням Конституційного Суду", - сказав адвокат.

За його словами, справа щодо іншого епізоду - декларування Гавриловою недостовірної інформації - буде слухатися в Антикорупційному суді.

Засідання з цього епізоду призначено на 14:00 23 жовтня.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересня Кабмін звільнив голову Аудиторської служби Гаврилову.

Солом'янський районний суд Києва передав обвинувальний акт щодо Гаврилової у Вищий антикорупційний суд.

У матеріалах, переданих у Вищий антикорупційний суд, фігурують ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Гаврилова, за версією слідства, протягом 2015-2016 років отримала активів на 10 млн гривень, за яким Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не знайшли законних підстав.