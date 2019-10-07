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07 жовтня 2019, понеділок, 12:28 42
Силові структури 2019-10-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Суд закрив справу про незаконне збагачення екс-голови Аудиторської служби Гаврилової

Суд закрив справу про незаконне збагачення екс-голови Аудиторської служби Гаврилової

Лідія Гаврилова. Фото: Facebook/Гаврилова Лідія
Лідія Гаврилова. Фото: Facebook/Гаврилова Лідія

Вищий антикорупційний суд закрив справу про незаконне збагачення колишньої голови Аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Ярослав Белявський.

"Прокурори сьогодні внесли клопотання і суд закрив цей епізод згідно з рішенням Конституційного Суду", - сказав адвокат.

За його словами, справа щодо іншого епізоду - декларування Гавриловою недостовірної інформації - буде слухатися в Антикорупційному суді.

Засідання з цього епізоду призначено на 14:00 23 жовтня.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересня Кабмін звільнив голову Аудиторської служби Гаврилову.

Солом'янський районний суд Києва передав обвинувальний акт щодо Гаврилової у Вищий антикорупційний суд.

У матеріалах, переданих у Вищий антикорупційний суд, фігурують ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Гаврилова, за версією слідства, протягом 2015-2016 років отримала активів на 10 млн гривень, за яким Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не знайшли законних підстав.

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