В Австралии обнаружили иглы в продуктах из супермаркета

Австралийка едва не съела виноград, в котором были иглы. Инцидент произошел в одном из супермаркетов Мельбурна (Австралия). Об этом сообщает местное издание 9News.

Женщина обнаружила иглы в свежем винограде, купленном в сетевом супермаркете Aldi на западе Мельбурна, в районе Кэролайн-Спрингс. Сообщается, что это третий случай за последний месяц. В конце сентября полиция начала расследовать два случая обнаружения стальных игл в ягодах клубники.

Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал, но одна из женщин, обнаруживших иглы в клубнике, была вынуждена провести ночь в больнице, чтобы врачи смогли исключить попадание иголок в желудок.



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