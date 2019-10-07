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07 октября 2019, понедельник, 12:07 1271
Австралия 2019-10-07T14:30:04+03:00
Українські Новини
В Австралии обнаружили иглы в продуктах из супермаркета

В Австралии обнаружили иглы в продуктах из супермаркета

Иглы в виногдаре. Скриншот: 9News
Иглы в виногдаре. Скриншот: 9News

Австралийка едва не съела виноград, в котором были иглы. Инцидент произошел в одном из супермаркетов Мельбурна (Австралия). Об этом сообщает местное издание 9News.

Женщина обнаружила иглы в свежем винограде, купленном в сетевом супермаркете Aldi на западе Мельбурна, в районе Кэролайн-Спрингс. Сообщается, что это третий случай за последний месяц. В конце сентября полиция начала расследовать два случая обнаружения стальных игл в ягодах клубники.

Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал, но одна из женщин, обнаруживших иглы в клубнике, была вынуждена провести ночь в больнице, чтобы врачи смогли исключить попадание иголок в желудок.


Как сообщали Українські Новини, на Кубе ввели ограничения на покупку еды и средств гигиены.

Ранее в итальянском ресторане обманули японских туристов. Они заказали спагетти и заплатили 430 евро.  

Также ученые выяснили, что чипсы и красное мясо вызывают послеобеденную сонливость.

Кроме того, в киевской школе ученикам подавали на обед суп с червями.


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