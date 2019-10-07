В Австралії знайшли голки в продуктах з супермаркету

Австралійка ледь не з'їла виноград, в якому були голки. Інцидент стався в одному з супермаркетів Мельбурна (Австралія). Про це повідомляє місцеве видання 9News.

Жінка знайшла голки у свіжому винограді, купленому в мережевому супермаркеті Aldi на заході Мельбурна, в районі Керолайн-Спрінгс. Повідомляється, що це третій випадок за останній місяць. В кінці вересня поліція почала розслідувати два випадки виявлення сталевих голок в ягодах полуниці.

Повідомляється, що в результаті інцидентів ніхто не постраждав, але одна з жінок, яка знайшла голки в полуниці, була змушена провести ніч в лікарні, щоб лікарі змогли виключити попадання голок в шлунок.



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