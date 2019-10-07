В Австралії знайшли голки в продуктах з супермаркету

Австралійка ледь не з'їла виноград, в якому були голки. Інцидент стався в одному з супермаркетів Мельбурна (Австралія). Про це повідомляє місцеве видання 9News.\r\nЖінка знайшла голки у свіжому винограді, купленому в мережевому супермаркеті Aldi на заході Мельбурна, в районі Керолайн-Спрінгс. Повідомляється, що це третій випадок за останній місяць. В кінці вересня поліція почала розслідувати два випадки виявлення сталевих голок в ягодах полуниці.\r\nПовідомляється, що в результаті інцидентів ніхто не постраждав, але одна з жінок, яка знайшла голки в полуниці, була змушена провести ніч в лікарні, щоб лікарі змогли виключити попадання голок в шлунок.Як повідомляли Українські Новини, на Кубі ввели обмеження на купівлю їжі та засобів гігієни.Раніше в італійському ресторані обдурили японських туристів. Вони замовили спагетті і заплатили 430 євро. Також вчені з'ясували, що чіпси і червоне м'ясо викликають післяобідню сонливість.Крім того, у київській школі учням подавали на обід суп з хробаками.