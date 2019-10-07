"Джокер" поставил новый рекорд в американском прокате

Американский психологический триллер "Джокер" режиссера Тодда Филлипса собрал 93,5 миллиона долларов в первый уикенд проката в США. Таким образом, фильм установил рекорд по премьерным сборам для фильмов, выходивших в октябре, сообщает "Meduza" со ссылкой на Variety.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Веном", который заработал 80 миллионов долларов в премьерный уикенд. В международном прокате "Джокер" тоже занимает лидирующие позиции, заработав за выходные 140,5 миллиона долларов. По данным издания, картина была показана в 22,5 тысячах кинотеатров в 73 странах мира.



Сюжет фильма разворачивается вокруг неудачливого комика Артура Флека, который живет со своей больной матерью. Мать с самого детства учит своего сына "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир доброту и радость, Артур сталкивается с жестокостью, исходящей от общества, и постепенно приходит к выводу, что люди получат от него не добрую улыбку веселого комика, а ухмылку злодея Джокера.



Как сообщали Українські Новини, "Джокер" произвел фурор на Венецианском кинофестивале и получил главную награду.



Кроме того, "Джокер" обогнал "Мстителей: Финал" в рейтинге, не успев даже выйти в прокат.