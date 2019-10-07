подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • "Джокер" поставил новый рекорд в американском прокате
07 октября 2019, понедельник, 11:06 212
Жизнь 2019-10-07T11:07:18+03:00
Українські Новини
"Джокер" поставил новый рекорд в американском прокате

"Джокер" поставил новый рекорд в американском прокате

Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры

Американский психологический триллер "Джокер" режиссера Тодда Филлипса собрал 93,5 миллиона долларов в первый уикенд проката в США. Таким образом, фильм установил рекорд по премьерным сборам для фильмов, выходивших в октябре, сообщает "Meduza" со ссылкой на Variety.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Веном", который заработал 80 миллионов долларов в премьерный уикенд. В международном прокате "Джокер" тоже занимает лидирующие позиции, заработав за выходные 140,5 миллиона долларов. По данным издания, картина была показана в 22,5 тысячах кинотеатров в 73 странах мира.


Сюжет фильма разворачивается вокруг неудачливого комика Артура Флека, который живет со своей больной матерью. Мать с самого детства учит своего сына "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир доброту и радость, Артур сталкивается с жестокостью, исходящей от общества, и постепенно приходит к выводу, что люди получат от него не добрую улыбку веселого комика, а ухмылку злодея Джокера.

Как сообщали Українські Новини, "Джокер" произвел фурор на Венецианском кинофестивале и получил главную награду.

Кроме того, "Джокер" обогнал "Мстителей: Финал" в рейтинге, не успев даже выйти в прокат

Больше новостей о: США Джокер Тодд Филлипс

Архив
Новости
Акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 2,5% за неделю 12:00
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
Министр юстиции уверен в законности и правильности мирового соглашения с "Филип Моррис" 11:18
Спустя два года прокуратура закрыла дело о препятствовании деятельности журналистов на свадьбе сына Луценко 11:07
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok