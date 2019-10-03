В США врачи обнаружили химические ожоги у вейперов

Внезапно возникшая эпидемия тяжелого заболевания у вейперов обернулась госпитализацией около 1 тыс. человек, и смертью 17 пациентов. Специалисты американской клиники Мэйо исследовали образцы легких 17 пациентов и обнаружили серьезную травму, которая похожа на химический ожог. Об этом передает The New York Times.

Согласно информации,врачами было исследовано образцы 17 пациентов-вейперов в возрасте от 19 до 67 лет. Они проследили за протеканием болезни и выяснили причину, почему искусственная вентиляция легких не всегда помогает.

Исследования проводили специалисты трех отделений клиники: из Аризоны, Миннесоты и Флориды.

Во всех случаях медики обнаружили серьезную травму легких, которая похожа на химический ожог. По словам одного из исследователей, доктора Брендона Ларсена, это выглядит, словно эти люди пострадали в промышленной аварии и вдыхали токсичные пары от разлившейся бочки с химическими веществами. Он отметил, что подобные травмы легких были у людей, пострадавших от применения химического оружия, такого, как горчичного газа в Первую мировую войну.

Британские медики проанализировали отчет и сделали вывод, что это заболевание вызвано не хроническими побочными эффектами — скорее всего, это вспышка отравлений, вызванных вредными компонентами в жидкостях для вейпа, которые используют именно на территории США. "Это дополнительно доказывает, что крайне маловероятно, что ароматизированные никотиновые электронные жидкости того типа, который использовали миллионы людей во всем мире в течение десятилетия, вызывают такие травмы", - заявили эксперты.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа медики зафиксировали в 14 американских штатах 94 случая заболевания вейперов.

Позднее, американские медики и эксперты обнаружили во всех смертельных смесях для вейпов в витамин Е, который провоцирует болезнь.