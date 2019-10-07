На прошлой неделе НБУ больше продавал валюты, чем покупал

Национальный банк в период с 30 сентября по 4 октября купил на межбанке 42,5 млн долларов и продал 200 млн долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nНБУ купил 30 млн долларов путем использования механизма Matching, а 12,5 млн долларов – по единому курсу.\r\nВ то же время НБУ продал по единому курсу 200 млн долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИспользуя Matching, НБУ с начала года купил 1 830,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.\r\nПо единому курсу с начала года куплено валюты на 2 353,4 млн долларов, а продано – 339,73 млн долларов.\r\nТакже с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.\r\nВ целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 4 199,1 млн долларов, а продал - 448,23 млн долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило.\r\nДефицит текущего счета платежного баланса в августе составил 512 млн долларов или 3,4% от ВВП (в августе прошлого года - 359 млн долларов или 2,8% от ВВП).