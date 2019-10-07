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07 октября 2019, понедельник, 09:07 1771
Финансы 2019-10-07T11:30:04+03:00
Українські Новини
На прошлой неделе НБУ больше продавал валюты, чем покупал

На прошлой неделе НБУ больше продавал валюты, чем покупал

Национальный банк в период с 30 сентября по 4 октября купил на межбанке 42,5 млн долларов и продал 200 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 30 млн долларов путем использования механизма Matching, а 12,5 млн долларов – по единому курсу.

В то же время НБУ продал по единому курсу 200 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 1 830,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов.

По единому курсу с начала года куплено валюты на 2 353,4 млн долларов, а продано – 339,73 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 4 199,1 млн долларов, а продал - 448,23 млн долларов.

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило.

Дефицит текущего счета платежного баланса в августе составил 512 млн долларов или 3,4% от ВВП (в августе прошлого года - 359 млн долларов или 2,8% от ВВП).

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