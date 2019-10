Кіт після ночі з п'ятьма кішками потрапив під крапельницю

За словами власника кота, співробітники готелю звинуватили його в інциденті, поскаржилися, що не всі власники кішок планували заводити потомство, і попросили порозумітися з іншими клієнтами.



"У них вистачило нахабства образитися на мене. Мій довбаний кіт виснажений і сидить на крапельниці з глюкозою, і це моя вина?" – обурився він.



До того ж з'ясувалося, що весь день, який вихованець провів у готелі, він голодував. Пізніше у чоловіка попросили вибачення і запропонували оплатити крапельницю коту.

Male cat needs glucose drip after mating with five females in one night in pet hotel https://t.co/n7P6SFNzm4