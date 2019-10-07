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  • Кіт після ночі з п'ятьма кішками потрапив під крапельницю
07 жовтня 2019, понеділок, 08:59 16
Життя 2019-10-07T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кіт після ночі з п'ятьма кішками потрапив під крапельницю

Кіт після ночі з п'ятьма кішками потрапив під крапельницю

Кіт. Фото: pixabay
Кіт. Фото: pixabay

Житель китайської провінції Гуандун Чжао залишив в готелі для тварин свого кота Ксяопі. Чоловік попереджав, що вихованець не кастрований. Тим не менш співробітник готелю вночі випустив всіх кішок з кліток погуляти і пішов додому. За цей час Ксяопі встиг спаруватися з п'ятьма кішками, а вранці йому знадобилася крапельниця з глюкозою. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на портал NZ Herald.

За словами власника кота, співробітники готелю звинуватили його в інциденті, поскаржилися, що не всі власники кішок планували заводити потомство, і попросили порозумітися з іншими клієнтами.

"У них вистачило нахабства образитися на мене. Мій довбаний кіт виснажений і сидить на крапельниці з глюкозою, і це моя вина?" – обурився він.

До того ж з'ясувалося, що весь день, який вихованець провів у готелі, він голодував. Пізніше у чоловіка попросили вибачення і запропонували оплатити крапельницю коту.

 

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі вуличний кіт Семен працевлаштувався в історичний музей. Раніше американський кіт став зіркою мережі, поки спостерігав за салютом на честь Дня незалежності.

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