Кіт після ночі з п'ятьма кішками потрапив під крапельницю

Житель китайської провінції Гуандун Чжао залишив в готелі для тварин свого кота Ксяопі. Чоловік попереджав, що вихованець не кастрований. Тим не менш співробітник готелю вночі випустив всіх кішок з кліток погуляти і пішов додому. За цей час Ксяопі встиг спаруватися з п'ятьма кішками, а вранці йому знадобилася крапельниця з глюкозою. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на портал NZ Herald.За словами власника кота, співробітники готелю звинуватили його в інциденті, поскаржилися, що не всі власники кішок планували заводити потомство, і попросили порозумітися з іншими клієнтами."У них вистачило нахабства образитися на мене. Мій довбаний кіт виснажений і сидить на крапельниці з глюкозою, і це моя вина?" – обурився він.До того ж з'ясувалося, що весь день, який вихованець провів у готелі, він голодував. Пізніше у чоловіка попросили вибачення і запропонували оплатити крапельницю коту.\r\n \r\n\r\nMale cat needs glucose drip after mating with five females in one night in pet hotel https:\/\/t.co\/n7P6SFNzm4\r\n— Weird News (@weirdnews) October 6, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Дніпрі вуличний кіт Семен працевлаштувався в історичний музей. Раніше американський кіт став зіркою мережі, поки спостерігав за салютом на честь Дня незалежності.