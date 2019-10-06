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06 октября 2019, воскресенье, 23:12 25
Жизнь 2019-10-06T23:16:01+03:00
Українські Новини
На Октоберфесте пьяные посетители на электросамокатах установили рекорд

На Октоберфесте пьяные посетители на электросамокатах установили рекорд

Октоберфест. Фото: pixabay.com
Октоберфест. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 октября, в Германии завершился самый масштабный пивной фестиваль Октоберфест. Единственным рекордом фестиваля стало количество пьяных посетителей на электросамокатах.

Всего за две недели праздника полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в состоянии алкогольного опьянения, из которых 414 передвигались на электросамокатах, пишет DW.

Все остальные показатели оказались примерно на том же уровне, что и годом ранее. Всего было выпито 7,3 млн литровых кружек пива, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Абсолютный рекорд был установлен в 2014 году, когда было выпито 7,7 миллионов литров пива. Посетители Октоберфест-2019 съели 124 вола – столько же и годом ранее – и 29 ягнят, что на два больше, чем в 2018 году.

За две недели фестиваль посетили 6,3 миллиона гостей. Большинство составили немцы, хотя среди посетителей были и граждане США, Великобритании, Франции, Австрии и Нидерландов, отмечает агентство AFP.  В общей сложности, в Мюнхен приехали представители 45 стран.

Как отметили в полиции Мюнхена, во время праздника было зафиксировано 914 правонарушений, что чуть меньше, чем годом ранее. При этом заметно уменьшились карманные кражи – со 174 до 133. В 263 случаях полиция зафиксировала нанесение телесных повреждений (на 3 процента больше, чем в 2018 году). Число преступлений на сексуальной почве составило 45, что на 3 случая больше, чем годом ранее.

Было, чем заняться и работникам специального бюро находок. За две недели гости праздника потеряли 780 удостоверений личности, 690 предметов одежды, 660 кошельков, 465 банковских карт, 420 смартфонов и мобильных телефонов, 300 ключей, 155 очков, 130 сумок и рюкзаков,  115 зонтов, 55 украшений и восемь видеокамер, детскую коляску, зубной протез и альбом живописных работ Сальвадора Дали.

Как сообщали Українські Новини, на родине "Октоберфеста" суд назвал похмелье болезнью.

Ранее также писали о 15 интересных фактах об "Октоберфесте".

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