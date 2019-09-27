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27 сентября 2019, пятница, 15:06 1025
Космос 2019-09-27T15:06:01+03:00
Українські Новини
NASA опубликовало видео, как черная дыра разрывает ближайшую к ней звезду, размером с Солнце

NASA опубликовало видео, как черная дыра разрывает ближайшую к ней звезду, размером с Солнце

Ученым - астрономам удалось запечатлеть момент, когда колоссальная черная дыра – область пространства-времени с огромным гравитационным притяжением – буквально разрывает в клочья звезду, попавшую в область ее притяжения. Впервые в истории с помощью телескопа NASA удалось увидеть экстраординарное космическое событие с начала и до самого конца. 

Спутник NASA для исследования транзитных экзопланет (TESS) запечатлел в деталях, как звезда, находящаяся в 375 миллионах световых лет от Солнечной системы, начинает искривляться и затем затягивается силой гравитации в сверхмассивную черную дыру. Открытие на расстоянии 375 млн световых лет в созвездии Летучая Рыба сделано при помощью глобальной сети роботелескопов ASAS-SN: уведомление о вспышке появилось 29 января.

 

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