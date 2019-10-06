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06 жовтня 2019, неділя, 20:56 15
Силові структури 2019-10-06T22:30:01+03:00
Українські Новини
В зоні ООС українські військові зазнали втрат

В зоні ООС українські військові зазнали втрат

Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

Бойовики 17 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 1 військовослужбовець загинув і 1 поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил біля Павлополя, Новотроїцького, Богданівки, Красногорівки та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 8 раз обстріляв українські позиції біля Новолуганского, Попасної, Золотого-4, Луганського і Зайцевого.

Протягом поточної доби внаслідок ворожого обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один зазнав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий був поранений та 1 особа травмована.

Тим часом жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.

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