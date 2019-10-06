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  • В Ираке проходят масштабные протесты: МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну
06 октября 2019, воскресенье, 11:35 78
Азия 2019-10-06T11:45:30+03:00
Українські Новини
В Ираке проходят масштабные протесты: МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну

В Ираке проходят масштабные протесты: МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страну

Министерство иностранных дел Украины посоветовало украинцам воздержваться от поездок в Ирак из-за масштабных протестов. Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины.

"В связи с массовыми антиправительственными протестами в столице Республики Ирак и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечивать надлежащую защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, воздержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть ее территорию", – говорится в сообщении.

А тем украинцам, у которых нет возможности безопасно выехать из страны, рекомендуют не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

Как сообщает Reuters, количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке достигло 93 человек, также около 4000 пострадали. Демонстранты требуют нормального электроснабжения, чистой воды, соблюдение санитарных норм и победы над коррупцией в органах власти.

Как сообщали Українські Новини, президент Эквадора вводил чрезвычайное положение из-за протестов.

Ранее в Гонконге прошли длительные митинги из-за закона об экстрадиции.

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