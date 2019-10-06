Трамп заявил, что звонил Зеленскому только из-за просьбы министра энергетики

Президент США Дональд Трамп заявил, что лишь из-за настоятельной просьбы американского министра энергетики Рика Перри согласился на беседу (телефонный разговор) с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмму которой опубликовал глава США. Об этом пишет Axios.\r\nТак, сообщается, что такую информацию сообщают источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся 4 октября.\r\n"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", - сказал Трамп.\r\nКак пишет издание, Трамп, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на министра Перри.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Конгрессе США требуют от Белого дома все документы о связи Трампа с Украиной.\r\nТакже экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.