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06 октября 2019, воскресенье, 08:35 386
Внешняя политика 2019-10-06T08:35:25+03:00
Українські Новини
Трамп заявил, что звонил Зеленскому только из-за просьбы министра энергетики

Трамп заявил, что звонил Зеленскому только из-за просьбы министра энергетики

Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что лишь из-за настоятельной просьбы американского министра энергетики Рика Перри согласился на беседу (телефонный разговор) с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмму которой опубликовал глава США. Об этом пишет Axios.

Так, сообщается, что такую информацию сообщают источники, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся 4 октября.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", - сказал Трамп.

Как пишет издание, Трамп, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на министра Перри.

Как сообщали Українські Новини, в Конгрессе США требуют от Белого дома все документы о связи Трампа с Украиной.

Также экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

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