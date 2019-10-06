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  • Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту
06 жовтня 2019, неділя, 10:43 12
Америка 2019-10-06T11:30:02+03:00
Українські Новини
Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту

Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту

Майк Помпео. Фото: zerohedge.com
Майк Помпео. Фото: zerohedge.com

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео розкритикував розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє АР, передає Українська правда.

Так, Помпео виступив на захист дій адміністрації Дональда Трампа щодо України.

Помпео підкреслив, що розслідування, про яке США просили владу України, стосувалося можливого втручання України у президентські вибори 2016 року в США.

При цьому держсек не став згадувати про пропозицію Трампа, яка звучала у розмові з новим президентом України, спеціально розслідувати справу щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Помпео розкритикував розслідування імпічменту як "явно політичне" і сказав, що дії Держдепу були спрямовані виключно на поліпшення відносин з новою владою України, яка прийшла навесні. Він також сказав, що робота колишнього спеціального посланника в Україні Курта Волкера ґрунтувалася на вказівки президента робити саме це.

"Держдепартамент за вказівкою президента був сфокусований на створення простору, де ми могли б у кінцевому підсумку створити хороші стосунки з цим урядом. Посол Волкер старанно працював над створенням цієї можливості", — сказав Помпео.

Помпео також сказав, що Державний департамент відповів Конгресу, який вимагав документи, пов'язані з Україною. Однак він не сказав, що це була за відповідь.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп заявив, що лише через наполегливе прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі погодився на розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом в Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи про зв'язки Трампа з Україною.

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