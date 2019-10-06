Трамп заявив, що телефонував Зеленському тільки через прохання міністра енергетики

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише через наполегливе прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі погодився на розмову (телефонна розмова) з Президентом України Володимиром Зеленським, стенограму якої опублікував глава США. Про це пише Axios.

Так, повідомляється, що таку інформацію повідомляють джерела, знайомі із змістом закритої телефонної бесіди Трампа та його однопартійців, що відбулася 4 жовтня.

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, з якої я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод зі зріджування природного газу", - сказав Трамп.

Як пише видання, Трамп, можливо, прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на міністра Перрі.

Як повідомляли Українські Новини, в Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи про зв'язки Трампа з Україною.

Також екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським вважаючи Україну корумпованою країною.