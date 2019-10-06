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06 октября 2019, воскресенье, 07:30 707 Карта
Общество 2019-10-06T07:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня на Майдане пройдет забег и акция протеста против "формулы Штайнмайера"

Сегодня на Майдане пройдет забег и акция протеста против "формулы Штайнмайера"

В воскресенье, 6 октября, в Киеве на Майдане Независимости пройдет 10-й Киевский международный марафон и акция протеста против "формулы Штайнмайера".

Эти два мероприятия запланированы одновременно, пишет "Страна".

Марафонские мероприятия начнутся в 08:00, сам забег стартует в 09:00, а завершится около 15:00. Вече националистов соберется в полдень и разойдется около 14:00.

Забег на марафонскую дистанцию на 42 км 195 м стартует у Владимирского проезда. Он пройдет по улице Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, площади Победы, улицам Саксаганского, Льва Толстого, Жилянской, Большой Васильковской. Затем спортсмены выбегут на Крещатик в районе Майдана. От старта по маршруту площадь находится на расстоянии около 8 км.

Учитывая среднюю скорость марафонца 12 км/ч, участники забега будут на Майдане еще утром, а к 10:00-10:15 убегут дальше. Участники же полумарафона, который стартует в 10:00, пробегут мимо площади после 11:00.

Маршрут марафона. Фото:  kyivmarathon.orgМаршрут марафона. Фото:  kyivmarathon.org

Вече же против "капитуляции Украины" запланировано с 12:00 до 14:00. Таким образом, протестующие против "формулы Штайнмайера" не должны помешать спортивному мероприятию.

Больше бегуны с Майданом никак не пересекутся.

Как сообщали Українські Новини, в выходные 5-6 октября в связи с проведением марафона 10 Wizz Air Kyiv City Marathon будет ограничено движение на многих улицах центральной части города.

Тем временем в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера" еще 2 октября.

Больше новостей о: Акция протеста Майдан Марафон Перекрытие дорог формула Штайнмайера

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