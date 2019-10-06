підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
06 жовтня 2019, неділя, 07:30 17
Суспільство 2019-10-06T10:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні на Майдані пройде забіг і акція протесту проти "формули Штайнмайєра"

Сьогодні на Майдані пройде забіг і акція протесту проти "формули Штайнмайєра"

У неділю, 6 жовтня, в Києві на Майдані Незалежності пройде 10-й Київський міжнародний марафон і акція протесту проти "формули Штайнмайера".

Ці два заходи заплановані одночасно, пише "Страна".

Марафонські заходи розпочнуться о 08:00, сам забіг стартує о 09:00, а завершиться близько 15:00. Віче націоналістів збереться в полудень і розійдеться близько 14:00.

Забіг на марафонську дистанцію 42 км 195 м стартує біля Володимирського проїзду. Він пройде по вулиці Володимирській, бульвару Тараса Шевченка, площі Перемоги, вулицях Саксаганського, Льва Толстого, Жилянській, Великій Васильківській. Потім спортсмени вибіжать на Хрещатик в районі Майдану. Від старту за маршрутом Майдан розташований на відстані близько 8 км.

Враховуючи середню швидкість марафонця 12 км/год, учасники забігу будуть на Майдані ще вранці, а до 10:00-10:15 побіжать далі. Учасники ж напівмарафону, який стартує о 10:00, пробіжать мимо площі після 11:00.

Маршрут марафону. Фото: kyivmarathon.orgМаршрут марафону. Фото: kyivmarathon.org

Віче проти "капітуляції України" заплановано з 12:00 до 14:00. Таким чином, протестувальники проти "формули Штайнмайєра" не мають перешкодити спортивному заходу.

Більше бігуни з Майданом ніяк не перетнуться.

Як повідомляли Українські Новини, у вихідні 5-6 жовтня у зв'язку з проведенням марафону 10 Wizz Air Kyiv City Marathon буде обмежено рух на багатьох вулицях центральної частини міста.

Тим часом в Україні почалися протести проти "формули Штайнмайєра" ще 2 жовтня.

Більше новин про: Марафон Акція протесту формула Штайнмайєра

Архів
Новини
На Донбасі бойовики 24 рази відкривали вогонь, поранений військовий 09:52
Чи знизяться ціни через падіння долара в Україні: експерти дали прогноз 09:26
Трамп заявив, що телефонував Зеленському тільки через прохання міністра енергетики 08:35
Арахамія отримав 43 тис. гривень, а Тимошенко - 37 тис.: скільки заробляють нові депутати 08:00 Документ
Сьогодні на Майдані пройде забіг і акція протесту проти "формули Штайнмайєра" 07:30
більше новин
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських ґрунтів 11:12
більше новин
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко 15:07
Рада дозволила ДБР і НАБУ самостійно проводити прослуховування 16:00
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok