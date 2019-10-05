В Киеве из-за марафона перекрыты улицы: схемы объезда и движения транспорта

В выходные 5-6 октября в связи с проведением марафона 10 Wizz Air Kyiv City Marathon будет ограничено движение на многих улицах центральной части города. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.\r\nВ частности, на время проведения марафона в центральной части Киева будут перекрывать движение приблизительно на 40 улицах и трех мостах: Северном, Гаванском и Патона. Движение начали перекрывать с вечера пятницы, 4 октября, и закончат вечером 6 октября.\r\nВозобновлять движение по улицам Киева будут прямо во время марафона — как только бегуны преодолеют конкретную улицу. Список улиц вы сможете посмотреть у нас в материале по ссылке. Также движение всех видов транспорта запретят во время монтажа и демонтажа сценических конструкций:\r\n\r\nс 21:00 4 октября до 08:00 6 октября – на проезде Владимирский (от улицы Владимирская до улиц Большая Житомирская, Михайловская), площади Михайловская (от улицы Большая Житомирская до улицы Трехсвятительская), площади Софийская (от улицы Владимирская), улицы Малая Житомирская (от проулка Михайловского), улицы Аллы Тарасовой (от проулка Михайловского);\r\nс 05:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября – на улице Трехсвятительская (от улицы Крещатик), улицы Владимирская (от улицы Большая Житомирская до улицы Софиевская).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИзменения затронут и режим движения общественного транспорта:\r\nНа время монтажа и демонтажа конструкций и оборудования для проведения марафона с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября и с 16:00 до 22:00 6 октября изменится работа:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nтроллейбусов маршрута № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";\r\nтроллейбусов маршрута №№ 16, 18 – соответственно от улиц Академика Туполева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода.\r\n\r\nНа время проведения забега на дистанцию 10 километров 5 октября с 13:00 до 18:10 изменят свои маршруты:\r\n\r\nавтобусы маршрута № 114 – на участках от улицы Милославской до Европейской площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" – далее улица Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича – в обратном направлении по той же схеме;\r\nавтобусы маршрута № 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;\r\nтроллейбусы маршрута № 3 – от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nтроллейбусы маршрута № 5 – от улицы Белицкая до станции метро "Нивки";\r\nтроллейбусы маршрута № 7 – от улицы Чернобыльская до станции метро "Нивки";\r\nтроллейбусы маршрута № 8 – от улицы Смилянская до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nтроллейбусы маршрута № 9 – от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nтроллейбусы маршрута № 12 – от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";\r\nтроллейбусы маршрута № 14 – от Ботанического сада до станции метро "Дворец Спорта";\r\nтроллейбусы маршрута № 17 – от площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nтроллейбусы маршрута №№ 40, 40к – от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградская (Железнодорожный массив);\r\nавтобусы маршрута № 2 – от улицы Булгакова до станции метро "Берестейская";\r\nавтобусы маршрута №5 – от улицы Изюмская до улицы Жилянская;\r\nавтобусы маршрута № 20 – от жилищного массива Корчеватое до станции метро "Лыбедская";\r\nавтобусы маршрута № 69 – от улицы Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nавтобусы маршрута № 118 – от станции метро "Черниговская" до железнодорожного вокзала "Центральный".\r\n\r\n6 октября с 08:00 до 16:00 временно приостановят движение автобусов маршрутов №№ 5, 24, 55, 118 и трамваев маршрутов №№14, 15, 18 и организуют движение:\r\n\r\nавтобусов маршрута № 20 – от жилищного массива Корчеватое до станции метро "Лыбедская";\r\nавтобусов маршрута № 51 – от станции метро "Красный Хутор" до станции метро "Черниговская";\r\nавтобусов маршрута № 53 – от Рыбальского полуострова до станции метро "Тараса Шевченко";\r\nавтобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";\r\nавтобусов маршрута № 69 – от улицы Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nавтобусов маршрута № 72 – от проспекта Свободы до станции метро "Тараса Шевченко";\r\nавтобусов маршрута № 114 – от улицы Милославская до железнодорожной станции "Зенит";\r\nавтобусов маршрута № 115 – от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Черниговская";\r\nавтобусов маршрута № 119 – от улицы Василия Касияна до Воздуховфлотского путепровода;\r\nтроллейбусов маршрута № 3 – от железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nтроллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 19д – соответственно от улиц Билецкая, Чернобыльская, Смилянская, Кадетский Гай и площади Космонавтов до Воздухофлотского путепровода;\r\nтроллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18, 19, 33 – соответственно от Минского массива, улиц Академика Туполева, Сошенко и Ольжича до станции метро "Лукьяновская";\r\nтроллейбусов маршрута № 9 – от аэропорта "Киев" до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nтроллейбусов маршрута № 12 – от станции метро "Василковская" до станции метро "Лыбедская";\r\nтроллейбусов маршрута № 14 – от Ботанического сада до станции метро "Дворец Спорта";\r\nтроллейбусов маршрута № 38 – от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (улицы Новогоспитальная);\r\nтроллейбусов маршрута № 40 – от улицы Кадетский гай до железнодорожного массива (улица Волгоградская);\r\nтроллейбусов маршрута № 43 – от Кибернетического центра до станции метро "Лыбедская";\r\nтроллейбусов маршрута № 50 – от улицы Милославская до Дарницкой площади;\r\nтрамваев маршрута № 12 – от Пущи-Водицы до Подольского ТРЭД;\r\nтрамваев маршрута № 16 – от станции метро "Героев Днепра" до Подольского ТРЭД;\r\nтрамваев маршрута № 19 – от площади Тараса Шевченко до Подольского ТРЭД;\r\nтроллейбусов маршрутов №№ 30, 30к, 31, 47 – от улицы Милославская до станции метро "Дарница".\r\n\r\nКак сообщали Українські новини, ранее из-за забастовки киевлян проспект Науки парализовали пробки. Также Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками.