В Киеве из-за марафона перекрыты улицы: схемы объезда и движения транспорта

В выходные 5-6 октября в связи с проведением марафона 10 Wizz Air Kyiv City Marathon будет ограничено движение на многих улицах центральной части города. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В частности, на время проведения марафона в центральной части Киева будут перекрывать движение приблизительно на 40 улицах и трех мостах: Северном, Гаванском и Патона. Движение начали перекрывать с вечера пятницы, 4 октября, и закончат вечером 6 октября.

Возобновлять движение по улицам Киева будут прямо во время марафона — как только бегуны преодолеют конкретную улицу. Список улиц вы сможете посмотреть у нас в материале по ссылке. Также движение всех видов транспорта запретят во время монтажа и демонтажа сценических конструкций:

с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября – на проезде Владимирский (от улицы Владимирская до улиц Большая Житомирская, Михайловская), площади Михайловская (от улицы Большая Житомирская до улицы Трехсвятительская), площади Софийская (от улицы Владимирская), улицы Малая Житомирская (от проулка Михайловского), улицы Аллы Тарасовой (от проулка Михайловского);

с 05:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября – на улице Трехсвятительская (от улицы Крещатик), улицы Владимирская (от улицы Большая Житомирская до улицы Софиевская).

Изменения затронут и режим движения общественного транспорта:

На время монтажа и демонтажа конструкций и оборудования для проведения марафона с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября и с 16:00 до 22:00 6 октября изменится работа:

троллейбусов маршрута № 6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута №№ 16, 18 – соответственно от улиц Академика Туполева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

На время проведения забега на дистанцию 10 километров 5 октября с 13:00 до 18:10 изменят свои маршруты:

автобусы маршрута № 114 – на участках от улицы Милославской до Европейской площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" – далее улица Петлюры – бульвар Тараса Шевченко – улица Леонтовича – в обратном направлении по той же схеме;

автобусы маршрута № 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

троллейбусы маршрута № 3 – от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы маршрута № 5 – от улицы Белицкая до станции метро "Нивки";

троллейбусы маршрута № 7 – от улицы Чернобыльская до станции метро "Нивки";

троллейбусы маршрута № 8 – от улицы Смилянская до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы маршрута № 9 – от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы маршрута № 12 – от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";

троллейбусы маршрута № 14 – от Ботанического сада до станции метро "Дворец Спорта";

троллейбусы маршрута № 17 – от площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы маршрута №№ 40, 40к – от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградская (Железнодорожный массив);

автобусы маршрута № 2 – от улицы Булгакова до станции метро "Берестейская";

автобусы маршрута №5 – от улицы Изюмская до улицы Жилянская;

автобусы маршрута № 20 – от жилищного массива Корчеватое до станции метро "Лыбедская";

автобусы маршрута № 69 – от улицы Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

автобусы маршрута № 118 – от станции метро "Черниговская" до железнодорожного вокзала "Центральный".

6 октября с 08:00 до 16:00 временно приостановят движение автобусов маршрутов №№ 5, 24, 55, 118 и трамваев маршрутов №№14, 15, 18 и организуют движение:

автобусов маршрута № 20 – от жилищного массива Корчеватое до станции метро "Лыбедская";

автобусов маршрута № 51 – от станции метро "Красный Хутор" до станции метро "Черниговская";

автобусов маршрута № 53 – от Рыбальского полуострова до станции метро "Тараса Шевченко";

автобусов маршрута № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

автобусов маршрута № 69 – от улицы Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

автобусов маршрута № 72 – от проспекта Свободы до станции метро "Тараса Шевченко";

автобусов маршрута № 114 – от улицы Милославская до железнодорожной станции "Зенит";

автобусов маршрута № 115 – от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Черниговская";

автобусов маршрута № 119 – от улицы Василия Касияна до Воздуховфлотского путепровода;

троллейбусов маршрута № 3 – от железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 19д – соответственно от улиц Билецкая, Чернобыльская, Смилянская, Кадетский Гай и площади Космонавтов до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18, 19, 33 – соответственно от Минского массива, улиц Академика Туполева, Сошенко и Ольжича до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута № 9 – от аэропорта "Киев" до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусов маршрута № 12 – от станции метро "Василковская" до станции метро "Лыбедская";

троллейбусов маршрута № 14 – от Ботанического сада до станции метро "Дворец Спорта";

троллейбусов маршрута № 38 – от станции метро "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (улицы Новогоспитальная);

троллейбусов маршрута № 40 – от улицы Кадетский гай до железнодорожного массива (улица Волгоградская);

троллейбусов маршрута № 43 – от Кибернетического центра до станции метро "Лыбедская";

троллейбусов маршрута № 50 – от улицы Милославская до Дарницкой площади;

трамваев маршрута № 12 – от Пущи-Водицы до Подольского ТРЭД;

трамваев маршрута № 16 – от станции метро "Героев Днепра" до Подольского ТРЭД;

трамваев маршрута № 19 – от площади Тараса Шевченко до Подольского ТРЭД;

троллейбусов маршрутов №№ 30, 30к, 31, 47 – от улицы Милославская до станции метро "Дарница".

Как сообщали Українські новини, ранее из-за забастовки киевлян проспект Науки парализовали пробки. Также Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками.