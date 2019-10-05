В Измаиле начали развертывание отряда морской охраны

Государственная пограничная служба начала развертывание отряда морской охраны в Измаиле (Одесская область).

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

Корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных проектов. Назначен командир отряда – капитан 1-го ранга Олег Шикша, он руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в 2015-2017 годах. Корабли будут обеспечивать охрану государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые будут входить в зону ответственности отряда.

Сообщается, что Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время.

Измаильский отряд морской охраны. Фото: Госпогранслужба

Как сообщали Українські Новини, 2 человека госпитализированы из-за столкновения круизного лайнера и грузового корабля на реке Дунай в Одесской области.

Ранее на Дунае, в центре Будапешта напротив парламента затонул прогулочный катер: погибли туристы из Южной Кореи. Инцидент случился в среду, 29 мая. Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж.