На Донбасі загинув воїн ЗСУ, ще двоє отримали поранення

Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє штаб ООС, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівки. Під час цього обстрілу отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 18 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення",- повідомляють військові.

Як повідомляли Українські Новини, 3 жовтня бойовики 41 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув.Також стало відомо, як проходить процес розведення військ на Донбасі і що буде з мирним населенням.