Трамп вважав Україну корумпованою країною з "жахливими людьми", - Волкер в Конгресі

Екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною. Про це він сказав під час свідчень в Конгресі, передає "Європейська правда" з посиланням на BuzzFeed News.

Видання опублікувало ремарки Волкера для дачі свідчень у Конгресі в рамках процедури імпічменту Трампа. Засідання було закритим і повна стенограма не публікувалося.

Так, повідомляється, що Волкер сказав комітету Конгресу, що він зустрівся з Трампом у травні і запропонував йому запросити Зеленського в Білий дім, стверджуючи, що той може допомогти подолати корупцію в Україні. Однак, за словами Волкера, Трамп в той час був "дуже скептично" налаштований до Зеленського.

"Він сказав, що Україна - корумпована країна, повна "жахливих людей". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані", - сказав Волкер.

"Мені було зрозуміло, що, незважаючи на позитивні новини і рекомендації, які оприлюднила ця офіційна делегація про нового президента, президент Трамп глибоко укорінився негативним поглядом на Україну, який мав коріння в минулому. Він, очевидно, отримував іншу інформацію з інших джерел, включаючи мера Джуліані, яка була більш негативною, що змусило його зберегти цей негативний погляд", - додав він.



Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.