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04 жовтня 2019, пʼятниця, 18:13 13
Верховна Рада і партії 2019-10-04T19:30:02+03:00
Українські Новини
Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків і ЄСВ

Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків і ЄСВ

Верховна Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За прийняття законопроектів №1049 і №1051 в цілому проголосували відповідно 255 і 274 депутати за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

13 вересня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та законопроект №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Законопроектами вводиться єдиний рахунок для сплати податків з 1 січня 2021 року.

Зазначається, що через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, а також рентну плату.

Вказується, що єдиний рахунок не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість та акцизного податку на пальне і спирт, оскільки для їх сплати існують дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

Доступ до єдиного рахунку платника буде здійснюватися через свій електронний кабінет, що спростить процедуру сплати податків.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни торкнутися фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.

Тим часом, Рада об'єднала звітність за єдиним соцвнеском і податком на доходи.

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