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04 октября 2019, пятница, 14:13 279
Спорт 2019-10-04T14:18:49+03:00
Українські Новини
Черная полоса Свитолиной: теннисистка зачехляет ракетку в очередном четвертьфинале

Черная полоса Свитолиной: теннисистка зачехляет ракетку в очередном четвертьфинале

Свитолина Элина. Фото: WTA
Свитолина Элина. Фото: WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из турнира серии Premier Mandatory в Пекине на стадии 1/4 финала. В полуфинал прошла представительница Нидерландов. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

В ходе почти двухчасового противостояния украинка проиграла в двух сетах нидерландской теннисистке Кики Бертенс со счетом 6:7, 2:6. Если в первом сете матча Свитолина не воспользовалась 3 шансами на брейк, то во втором ей и вовсе не удалось заработать ни одного брейкпоинта, при том, что два гейма она уступила. После этого поединка теннисистки сравнялись по победам в личных встречах - 2:2 В полуфинальном матче турнира с призовыми $8,285,274 Кики Бертенс сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти, которая переиграла Петру Квитову.

Элина Свитолина сегодня боролась за свой второй полуфинал на турнирах серии Premier Mandatory в этом году. Весной Свитолина дошла до 1/2 финала в Индиан-Уэллс, где на этой стадии проиграла Бьянке Андрееску. Ранее украинка один раз становилась полуфиналисткой в Пекине (в 2016 году).

Как сообщали Українські новини, Элина Свитолина не прошла четвертьфинальный раунд на турнире WTA в китайском Чжэнчжоу, а после этого первая ракетка Украины разгромно проиграла в 1/4 турнира в Ухане.

Также, гроза российских теннисистов Илья Марченко вышел в полуфинал турнира в Казахстане.

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